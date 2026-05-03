Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 36,73€. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,81 %.