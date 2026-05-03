Aktie kaufen oder verkaufen
Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Uli Deck - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 36,73€. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,81 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Renault Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|31,00Euro
|+3,64 %
|-
|JPMorgan
|45,00Euro
|+50,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+33,73 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+33,73 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+33,73 %
|-
|JPMORGAN
|45,00EUR
|+50,45 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+3,64 %
|06.04.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+3,64 %
|07.04.2026
|JPMORGAN
|45,00EUR
|+50,45 %
|07.04.2026
|UBS
|28,00EUR
|-6,39 %
|08.04.2026
|UBS
|28,00EUR
|-6,39 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+3,64 %
|23.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00EUR
|+43,76 %
|23.04.2026
|JPMORGAN
|45,00EUR
|+50,45 %
|23.04.2026
|UBS
|28,00EUR
|-6,39 %
|24.04.2026
-0,50 %
-8,96 %
+6,40 %
-6,24 %
-36,80 %
-10,23 %
-11,66 %
-64,64 %
+19,87 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte