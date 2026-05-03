Aktie kaufen oder verkaufen
RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 63,50€. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,78 %.
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Analysten und Kursziele für die RWE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|68,00Euro
|+10,07 %
|-
|UBS
|65,00Euro
|+5,21 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00EUR
|+1,97 %
|-
|BARCLAYS
|66,00EUR
|+6,83 %
|13.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|57,00EUR
|-7,74 %
|17.04.2026
|JEFFERIES
|61,00EUR
|-1,26 %
|17.04.2026
|UBS
|65,00EUR
|+5,21 %
|20.04.2026
|BARCLAYS
|66,00EUR
|+6,83 %
|22.04.2026
|BARCLAYS
|66,00EUR
|+6,83 %
|27.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|68,00EUR
|+10,07 %
|27.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|57,00EUR
|-7,74 %
|28.04.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+5,21 %
|29.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|57,00EUR
|-7,74 %
|31.03.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+5,21 %
|31.03.2026
+2,42 %
+3,37 %
+14,86 %
+15,67 %
+80,55 %
+45,57 %
+95,52 %
+378,76 %
+224,90 %
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