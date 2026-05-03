SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.

16 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die SAP Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 209,21€. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +44,74 %.