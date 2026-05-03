Aktie kaufen oder verkaufen
SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die SAP Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 209,21€. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +44,74 %.
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Analysten und Kursziele für die SAP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|230,00Euro
|+59,13 %
|-
|JPMorgan
|175,00Euro
|+21,07 %
|-
|Deutsche Bank
|200,00Euro
|+38,37 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|200,00EUR
|+38,37 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|200,00EUR
|+38,37 %
|-
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+52,21 %
|01.04.2026
|JPMORGAN
|175,00EUR
|+21,07 %
|09.04.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|12.04.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+52,21 %
|13.04.2026
|JPMORGAN
|175,00EUR
|+21,07 %
|17.04.2026
|JEFFERIES
|230,00EUR
|+59,13 %
|23.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.04.2026
|JPMORGAN
|175,00EUR
|+21,07 %
|24.04.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+52,21 %
|24.04.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+52,21 %
|24.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|230,00EUR
|+59,13 %
|24.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|260,00EUR
|+79,88 %
|24.04.2026
|UBS
|205,00EUR
|+41,83 %
|24.04.2026
|BERENBERG
|215,00EUR
|+48,75 %
|26.04.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+52,21 %
|28.04.2026
|UBS
|205,00EUR
|+41,83 %
|28.04.2026
-0,88 %
+0,01 %
+1,88 %
-14,18 %
-43,35 %
+18,50 %
+23,36 %
+110,23 %
+903.275,00 %
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