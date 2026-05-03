Aktie kaufen oder verkaufen
SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Alex Marc - Safran
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 353,33€. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,57 %.
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Analysten und Kursziele für die SAFRAN Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|310,00Euro
|+13,68 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|365,00EUR
|+33,85 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|365,00EUR
|+33,85 %
|-
|JPMORGAN
|400,00EUR
|+46,68 %
|06.04.2026
|UBS
|335,00EUR
|+22,85 %
|09.04.2026
|BARCLAYS
|330,00EUR
|+21,01 %
|12.04.2026
|RBC
|400,00EUR
|+46,68 %
|16.04.2026
|JEFFERIES
|310,00EUR
|+13,68 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|400,00EUR
|+46,68 %
|22.04.2026
|JEFFERIES
|310,00EUR
|+13,68 %
|23.04.2026
|UBS
|310,00EUR
|+13,68 %
|23.04.2026
|UBS
|335,00EUR
|+22,85 %
|23.04.2026
|BERENBERG
|360,00EUR
|+32,01 %
|23.04.2026
|JPMORGAN
|400,00EUR
|+46,68 %
|23.04.2026
|RBC
|400,00EUR
|+46,68 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|310,00EUR
|+13,68 %
|24.04.2026
|RBC
|370,00EUR
|+35,68 %
|24.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|350,00EUR
|+28,35 %
|27.04.2026
+1,56 %
-6,48 %
-4,37 %
-11,63 %
+14,78 %
+89,70 %
+121,15 %
+343,10 %
-22,31 %
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