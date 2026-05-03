SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 353,33€. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,57 %.