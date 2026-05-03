STMicroelectronics Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur STMicroelectronics Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die STMicroelectronics Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der STMicroelectronics Aktie beträgt 40,87€. Die STMicroelectronics Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,80 %.