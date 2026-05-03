Aktie kaufen oder verkaufen
STMicroelectronics Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: STMicroelectronics
Aktuelle Analystenmeinungen zur STMicroelectronics Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die STMicroelectronics Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der STMicroelectronics Aktie beträgt 40,87€. Die STMicroelectronics Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,80 %.
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Analysten und Kursziele für die STMicroelectronics Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|-10,38 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|52,00EUR
|+10,96 %
|-
|BARCLAYS
|25,00EUR
|-46,66 %
|01.04.2026
|UBS
|-
|-
|03.04.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|-25,32 %
|07.04.2026
|JPMORGAN
|38,00EUR
|-18,92 %
|20.04.2026
|BARCLAYS
|25,00EUR
|-46,66 %
|23.04.2026
|BARCLAYS
|34,00EUR
|-27,45 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|-25,32 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+10,96 %
|23.04.2026
|UBS
|31,00EUR
|-33,85 %
|23.04.2026
|UBS
|49,00EUR
|+4,56 %
|23.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|42,00EUR
|-10,38 %
|24.04.2026
|JPMORGAN
|48,00EUR
|+2,42 %
|24.04.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+10,96 %
|26.04.2026
|BERENBERG
|53,00EUR
|+13,09 %
|27.04.2026
+3,68 %
+19,55 %
+64,38 %
+98,12 %
+132,41 %
+16,17 %
+38,94 %
+743,57 %
+222,83 %
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