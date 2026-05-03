Aktie kaufen oder verkaufen
Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Schneider Electric GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 304,00€. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,97 %.
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Analysten und Kursziele für die Schneider Electric Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|305,00Euro
|+13,34 %
|-
|JEFFERIES
|289,00EUR
|+7,40 %
|07.04.2026
|JPMORGAN
|325,00EUR
|+20,77 %
|08.04.2026
|BARCLAYS
|305,00EUR
|+13,34 %
|13.04.2026
|RBC
|290,00EUR
|+7,77 %
|30.04.2026
|UBS
|310,00EUR
|+15,20 %
|30.04.2026
-0,15 %
-4,06 %
+16,32 %
+10,74 %
+31,79 %
+69,32 %
+99,20 %
+368,37 %
+651,89 %
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