Aktie kaufen oder verkaufen
Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 95,08€. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,83 %.
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Analysten und Kursziele für die Sanofi Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|95,00Euro
|+18,74 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+24,98 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+24,98 %
|-
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+18,74 %
|07.04.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+24,98 %
|07.04.2026
|UBS
|88,00EUR
|+9,99 %
|09.04.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+18,74 %
|10.04.2026
|BARCLAYS
|85,00EUR
|+6,24 %
|23.04.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+18,74 %
|23.04.2026
|UBS
|88,00EUR
|+9,99 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+24,98 %
|23.04.2026
|UBS
|88,00EUR
|+9,99 %
|24.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|107,00EUR
|+33,73 %
|27.04.2026
+2,35 %
-2,50 %
-4,58 %
+1,08 %
-17,62 %
-19,78 %
-5,60 %
+13,32 %
+106,74 %
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