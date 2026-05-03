Vinci Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vinci Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vinci Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vinci Aktie beträgt 144,82€. Die Vinci Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,35 %.