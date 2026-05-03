Aktie kaufen oder verkaufen
Vinci Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vinci Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vinci Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vinci Aktie beträgt 144,82€. Die Vinci Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,35 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Vinci Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|145,00Euro
|+12,49 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|137,00EUR
|+6,28 %
|-
|RBC
|145,00EUR
|+12,49 %
|01.04.2026
|JPMORGAN
|140,00EUR
|+8,61 %
|02.04.2026
|JEFFERIES
|144,00EUR
|+11,71 %
|02.04.2026
|BARCLAYS
|160,00EUR
|+24,13 %
|16.04.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.04.2026
|JPMORGAN
|139,00EUR
|+7,84 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|145,00EUR
|+12,49 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|145,00EUR
|+12,49 %
|23.04.2026
|RBC
|145,00EUR
|+12,49 %
|23.04.2026
|UBS
|148,00EUR
|+14,82 %
|23.04.2026
+1,78 %
-4,62 %
-0,52 %
+3,97 %
+2,11 %
+11,89 %
+39,62 %
+98,12 %
+77,79 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte