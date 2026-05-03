Aktie kaufen oder verkaufen
Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Sartorius
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 258,67€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,09 %.
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Analysten und Kursziele für die Sartorius Vz. Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|232,00Euro
|+6,81 %
|-
|Berenberg Bank
|250,00Euro
|+15,10 %
|-
|JPMorgan
|295,00Euro
|+35,82 %
|-
|JPMORGAN
|295,00EUR
|+35,82 %
|09.04.2026
|UBS
|240,00EUR
|+10,50 %
|16.04.2026
|RBC
|220,00EUR
|+1,29 %
|23.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|232,00EUR
|+6,81 %
|23.04.2026
|UBS
|240,00EUR
|+10,50 %
|23.04.2026
|UBS
|240,00EUR
|+10,50 %
|23.04.2026
|BARCLAYS
|270,00EUR
|+24,31 %
|23.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|284,00EUR
|+30,76 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|307,00EUR
|+41,34 %
|23.04.2026
|JPMORGAN
|295,00EUR
|+35,82 %
|23.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|230,00EUR
|+5,89 %
|24.04.2026
|BERENBERG
|250,00EUR
|+15,10 %
|24.04.2026
+4,17 %
-9,68 %
+0,10 %
-14,95 %
-9,64 %
-41,84 %
-55,88 %
+280,19 %
+1.809.900,00 %
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