Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 258,67€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,09 %.