Aktie kaufen oder verkaufen
Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Salzgitter Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Salzgitter Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salzgitter Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 43,57€. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,30 %.
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Analysten und Kursziele für die Salzgitter Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|36,00Euro
|-25,06 %
|-
|Citigroup
|50,00Euro
|+4,08 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+24,90 %
|-
|JEFFERIES
|36,00EUR
|-25,06 %
|15.04.2026
|JPMORGAN
|31,00EUR
|-35,47 %
|21.04.2026
|JEFFERIES
|36,00EUR
|-25,06 %
|21.04.2026
|UBS
|56,00EUR
|+16,57 %
|24.04.2026
+2,39 %
-8,76 %
+34,24 %
+3,47 %
+113,28 %
+29,68 %
+68,40 %
+57,00 %
+7.906,67 %
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