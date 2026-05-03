Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Salzgitter Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Salzgitter Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salzgitter Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 43,57€. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,30 %.