ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die ThyssenKrupp Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ThyssenKrupp Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 11,88€. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,00 %.