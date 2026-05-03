Aktie kaufen oder verkaufen
ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Rolf Vennenbern - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die ThyssenKrupp Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ThyssenKrupp Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 11,88€. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,00 %.
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Analysten und Kursziele für die ThyssenKrupp Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|9,00Euro
|-11,33 %
|-
|Deutsche Bank
|14,00Euro
|+37,93 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|14,00EUR
|+37,93 %
|-
|JEFFERIES
|13,00EUR
|+28,08 %
|15.04.2026
|BARCLAYS
|9,00EUR
|-11,33 %
|16.04.2026
|JEFFERIES
|13,00EUR
|+28,08 %
|24.04.2026
|JPMORGAN
|10,00EUR
|-1,48 %
|29.04.2026
|JEFFERIES
|13,00EUR
|+28,08 %
|29.04.2026
+6,42 %
+17,24 %
+38,34 %
-14,12 %
+30,84 %
+97,76 %
+15,77 %
-36,17 %
+30,51 %
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