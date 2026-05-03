Aktie kaufen oder verkaufen
TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Bjoern Wylezich - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 89,07€. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,05 %.
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Analysten und Kursziele für die TotalEnergies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|78,00EUR
|-1,00 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|93,00EUR
|+18,04 %
|02.04.2026
|UBS
|89,00EUR
|+12,96 %
|13.04.2026
|BARCLAYS
|94,00EUR
|+19,30 %
|16.04.2026
|JEFFERIES
|93,00EUR
|+18,04 %
|16.04.2026
|JEFFERIES
|93,00EUR
|+18,04 %
|16.04.2026
|UBS
|89,00EUR
|+12,96 %
|16.04.2026
|JPMORGAN
|86,00EUR
|+9,15 %
|20.04.2026
|RBC
|85,00EUR
|+7,88 %
|21.04.2026
|RBC
|85,00EUR
|+7,88 %
|27.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.04.2026
|BARCLAYS
|94,00EUR
|+19,30 %
|29.04.2026
|BARCLAYS
|94,00EUR
|+19,30 %
|29.04.2026
|RBC
|85,00EUR
|+7,88 %
|29.04.2026
|UBS
|89,00EUR
|+12,96 %
|29.04.2026
+0,04 %
+4,49 %
+0,38 %
+30,20 %
+50,32 %
+37,98 %
+108,03 %
+107,51 %
+609,82 %
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