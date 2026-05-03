Aktie kaufen oder verkaufen
United Parcel Service Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die United Parcel Service Registered (B) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die United Parcel Service Registered (B) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die United Parcel Service Registered (B) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service Registered (B) Aktie beträgt 117,67€. Die United Parcel Service Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,39 %.
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Analysten und Kursziele für die United Parcel Service Registered (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|118,00US-Dollar
|+9,70 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|106,00USD
|-1,46 %
|-
|JEFFERIES
|135,00USD
|+25,50 %
|07.04.2026
|JPMORGAN
|106,00USD
|-1,46 %
|28.04.2026
|JPMORGAN
|118,00USD
|+9,70 %
|28.04.2026
|UBS
|123,00USD
|+14,34 %
|28.04.2026
+1,53 %
+2,56 %
+10,35 %
+2,36 %
+7,56 %
-44,87 %
-45,57 %
-0,10 %
+34,81 %
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