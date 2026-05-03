Vossloh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vossloh Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh Aktie beträgt 78,25€. Die Vossloh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,30 %.