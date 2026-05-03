Aktie kaufen oder verkaufen
Vossloh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vossloh Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh Aktie beträgt 78,25€. Die Vossloh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,30 %.
Analysten und Kursziele für die Vossloh Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|76,00Euro
|+0,33 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|87,00EUR
|+14,85 %
|-
|JEFFERIES
|76,00EUR
|+0,33 %
|23.04.2026
|WARBURG RESEARCH
|74,00EUR
|-2,31 %
|27.04.2026
+4,27 %
-3,71 %
+9,01 %
-11,68 %
+5,52 %
+75,15 %
+63,88 %
+23,91 %
+13.901,85 %
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