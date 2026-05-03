Aktie kaufen oder verkaufen
AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Caro | Sorge - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 187,12€. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,21 %.
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Analysten und Kursziele für die AstraZeneca Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-16,59 %
|-
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+16,05 %
|02.04.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+16,05 %
|06.04.2026
|JEFFERIES
|180,00GBP
|+30,55 %
|09.04.2026
|UBS
|176,00GBP
|+27,65 %
|09.04.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+16,05 %
|21.04.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+16,05 %
|23.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.04.2026
|BARCLAYS
|165,00GBP
|+19,68 %
|29.04.2026
|JEFFERIES
|180,00GBP
|+30,55 %
|30.04.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+16,05 %
|30.04.2026
+0,63 %
-5,26 %
-5,29 %
+2,35 %
+23,61 %
+18,08 %
+85,13 %
+208,66 %
+649,25 %
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