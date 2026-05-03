Aktie kaufen oder verkaufen
Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: diy13 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Roche Holding Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Roche Holding Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Roche Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 365,57€. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,28 %.
Analysten und Kursziele für die Roche Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|384,00CHF
|+21,09 %
|09.04.2026
|BARCLAYS
|410,00CHF
|+29,29 %
|22.04.2026
|JEFFERIES
|230,00CHF
|-27,47 %
|23.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|346,00CHF
|+9,11 %
|23.04.2026
|UBS
|384,00CHF
|+21,09 %
|23.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|395,00CHF
|+24,56 %
|24.04.2026
|BARCLAYS
|410,00CHF
|+29,29 %
|27.04.2026
+0,37 %
+0,31 %
+1,48 %
-9,68 %
+19,54 %
+27,32 %
+59,51 %
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