Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Roche Holding Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Roche Holding Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Roche Holding Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 365,57€. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,28 %.