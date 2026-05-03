Aktie kaufen oder verkaufen
SILTRONIC AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Adobe Stock
Aktuelle Analystenmeinungen zur SILTRONIC AG Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der SILTRONIC AG Aktie beträgt 69,80€. Die SILTRONIC AG Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,48 %.
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Analysten und Kursziele für die SILTRONIC AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|70,00Euro
|-12,23 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|29.04.2026
|BERENBERG
|66,00EUR
|-17,24 %
|29.04.2026
|UBS
|60,00EUR
|-24,76 %
|29.04.2026
|JEFFERIES
|70,00EUR
|-12,23 %
|29.04.2026
|JEFFERIES
|83,00EUR
|+4,08 %
|29.04.2026
+6,90 %
+9,84 %
+45,89 %
+53,02 %
+109,89 %
+12,92 %
-47,42 %
+329,36 %
+106,08 %
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