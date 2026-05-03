SILTRONIC AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SILTRONIC AG Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der SILTRONIC AG Aktie beträgt 69,80€. Die SILTRONIC AG Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,48 %.