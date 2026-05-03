Aktie kaufen oder verkaufen
Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Symrise
Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Symrise Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 80,14€. Die Symrise Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,23 %.
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Analysten und Kursziele für die Symrise Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|70,00Euro
|-7,21 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|83,00EUR
|+10,02 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|83,00EUR
|+10,02 %
|-
|BARCLAYS
|81,00EUR
|+7,37 %
|22.04.2026
|JEFFERIES
|70,00EUR
|-7,21 %
|22.04.2026
|BARCLAYS
|81,00EUR
|+7,37 %
|29.04.2026
|BARCLAYS
|81,00EUR
|+7,37 %
|29.04.2026
|BARCLAYS
|84,00EUR
|+11,35 %
|29.04.2026
|BERENBERG
|82,00EUR
|+8,70 %
|29.04.2026
|JEFFERIES
|70,00EUR
|-7,21 %
|29.04.2026
|JEFFERIES
|72,00EUR
|-4,56 %
|29.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|79,00EUR
|+4,72 %
|29.04.2026
|UBS
|92,00EUR
|+21,95 %
|29.04.2026
|UBS
|94,00EUR
|+24,60 %
|29.04.2026
-0,63 %
+0,67 %
+4,11 %
+6,61 %
-25,14 %
-30,80 %
-30,23 %
+30,09 %
+347,72 %
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