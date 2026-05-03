Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Symrise Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 80,14€. Die Symrise Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,23 %.