Aktie kaufen oder verkaufen
Ryanair Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Thomas Banneyer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ryanair Holdings Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ryanair Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ryanair Holdings Aktie beträgt 32,50€. Die Ryanair Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +44,25 %.
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Analysten und Kursziele für die Ryanair Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|32,00Euro
|+42,03 %
|-
|BARCLAYS
|31,00EUR
|+37,59 %
|12.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|32,00EUR
|+42,03 %
|13.04.2026
|JPMORGAN
|36,00EUR
|+59,79 %
|14.04.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|16.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|32,00EUR
|+42,03 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|32,00EUR
|+42,03 %
|24.04.2026
+0,76 %
-9,11 %
-10,48 %
-21,99 %
+9,99 %
+51,44 %
+35,06 %
+66,53 %
+350,87 %
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