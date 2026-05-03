Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Iberdrola Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 17,56€. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,87 %.