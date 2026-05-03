Aktie kaufen oder verkaufen
Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Iberdrola Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 17,56€. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,87 %.
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Analysten und Kursziele für die Iberdrola Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|-9,64 %
|-
|RBC
|17,00EUR
|-14,66 %
|21.04.2026
|JEFFERIES
|19,00EUR
|-4,62 %
|21.04.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|-9,64 %
|21.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|17,00EUR
|-14,66 %
|29.04.2026
|RBC
|17,00EUR
|-14,66 %
|29.04.2026
|BARCLAYS
|16,00EUR
|-19,68 %
|29.04.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|-9,64 %
|29.04.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|-9,64 %
|31.03.2026
+0,56 %
-1,65 %
+2,31 %
+3,99 %
+24,63 %
+71,17 %
+76,03 %
+299,09 %
+1.267,19 %
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