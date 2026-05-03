Aktie kaufen oder verkaufen
RELX Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: RELX Group plc
Aktuelle Analystenmeinungen zur RELX Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die RELX Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RELX Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RELX Aktie beträgt 37,44€. Die RELX Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,54 %.
Analysten und Kursziele für die RELX Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|30,00GBP
|+11,84 %
|20.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|34,00GBP
|+26,76 %
|23.04.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00GBP
|+11,84 %
|23.04.2026
|UBS
|36,00GBP
|+34,21 %
|23.04.2026
|BARCLAYS
|30,00GBP
|+11,84 %
|28.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|34,00GBP
|+26,76 %
|28.04.2026
+1,17 %
-0,13 %
+9,46 %
+1,26 %
-35,50 %
-0,07 %
+42,54 %
+259,49 %
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