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    China stoppt Meta-Übernahme von Manus: KI-Konflikt eskaliert

    China stoppt Meta-Übernahme von Manus: KI-Konflikt eskaliert
    Foto: Meta Platforms

    Peking hat die geplante Übernahme des KI-Start-ups Manus durch den US-Konzern Meta gestoppt und den sich bereits zuspitzenden Konflikt um künstliche Intelligenz weiter verschärft. Der rund zwei Milliarden Dollar schwere Deal, den Meta im Dezember angekündigt hatte, wurde von chinesischen Behörden unter Verweis auf nationales Sicherheits- und Kontrollinteresse verhindert. Experten werten die Entscheidung als klares Signal an Gründer, Investoren und internationale Konzerne: Technologietransfers, Datenströme und Fachkräfte gelten als strategische Größen, die nicht leicht aus der Reichweite Pekings transferiert werden dürfen.

    Manus hatte bereits seinen Sitz nach Singapur verlegt – eine Praxis, die in Fachkreisen als „Singapore Washing“ bekannt ist und Regulierungseinflüsse Chinas umgehen soll. Genau diese Konstrukte stehen nun im Fokus: Die Behörden prüfen nicht länger primär den Firmensitz, sondern das Ausmaß technologischer, personeller und datenbezogener Verflechtungen mit China. Spezialisten wie Winston Ma betonen, dass insbesondere die Rückführung und Kontrolle sensibler Daten in digitalen Geschäftsmodellen komplex ist und regulatorisch vermeintlich einfache Transaktionen faktisch torpedieren kann.

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    Analysten sehen in dem Schritt eine doppelte Botschaft: Zum einen droht eine zusätzliche Risikoquelle für internationale Kapitalgeber und Gründende, denen vor Augen geführt werde, dass eine Gründung in Singapur keinen verlässlichen Schutz vor chinesischen Eingriffen bietet. Zum anderen entstehe eine neue Wettbewerbsfront – das Wettrennen um Talente. Beobachter wie Duncan Clark warnen, „wer in China anfängt, bleibt auch in China“; Dan Wang spricht von einer möglichen weiteren Spaltung des globalen KI-Ökosystems zwischen China und den USA.

    Für Meta birgt die Entscheidung unmittelbare wirtschaftliche und strategische Risiken. Zwar betont der Konzern, die Transaktion habe den geltenden Vorschriften entsprochen und man erwarte eine Klärung; sollte China aber Manus’ Geschäft behindern, könnte das Start-up für Meta praktisch wertlos werden. Marktseitig reagierte die Branche zurückhaltend: Die Schweizer Großbank UBS senkte das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 908 auf 865 US-Dollar, beließ die Einstufung jedoch auf „Buy“ und verwies auf höhere operative und Investitionsausgaben.

    Die Entscheidung fällt zu einem politisch heiklen Zeitpunkt – vor Quartalsberichten und einem anstehenden Staatsbesuch. Insgesamt markiert der Fall Manus einen weiteren Schritt, in dem wirtschaftliche Vernetzung zunehmend geopolitischer Steuerung weicht. Investoren müssen neu bewerten, welche Geschäftsmodelle, Standortkonstruktionen und Personalstrategien in einem zunehmend fragmentierten Technologieumfeld tragfähig bleiben.



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