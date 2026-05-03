Amazon übertrifft Erwartungen – AWS-KI katapultiert Aktie Richtung Rekord

Treiber des AWS-Wachstums sind laut Unternehmensangaben vor allem Migrationen zentraler Workloads in die Cloud, das steigende Geschäft mit eigenen Trainium-KI-Chips sowie die wachsende Nachfrage nach KI-Inferenz und sogenannten Agentic-AI-Anwendungen. In diesem Umfeld sieht Barclays-Analyst Ross Sandler AWS als unverzichtbaren Knotenpunkt: Amazon baue die größte KI-Kapazität aller Unternehmen auf, und mit der Verbreitung agentenbasierter Produkte führten „alle Wege zu AWS“. Die Bank hob das Kursziel auf 330 US-Dollar und bestätigte die Einstufung „Overweight“.

Amazon hat mit den am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen überzeugend geliefert und damit an der Wall Street die Einschätzung bekräftigt, dass der Konzern in eine länger anhaltende Phase der Stärke eintritt. Im ersten Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 181,52 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsenserwartung. Der Gewinn je Aktie von 2,78 US-Dollar lag deutlich über dem Analysten-Konsens von 1,64 US-Dollar. Besonders bemerkenswert war die Beschleunigung bei Amazon Web Services (AWS): Das Cloud-Geschäft wuchs um 28 Prozent im Jahresvergleich auf rund 37,6 Milliarden Dollar und trug substantiell zum operativen Ergebnis bei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auch andere Investmentbanken reagieren positiv: Citi empfiehlt „Buy“ mit einem Kursziel von 285 US-Dollar und hebt verbesserte Kapazitäts-Transparenz, Auftragsbestand und Margen im Handels- und Werbegeschäft hervor. Morgan Stanley sieht ebenfalls Aufwärtspotenzial und erhöhte seine AWS-Wachstumsprognosen für 2026/27 deutlich; das Kursziel liegt ebenfalls bei 330 US-Dollar. Gemeinsam ist den Analysten die Einschätzung, dass die jüngsten Investitionen – unter anderem in Rechenzentren, KI-Chips, Robotik und Satelliten – zunehmend Früchte tragen und das künftige Wachstum stützen.

Unternehmenschef Andy Jassy bestätigte, der Plan für die rund 200 Milliarden Dollar umfassenden Investitionen bleibe „größtenteils unverändert“. Anleger haben diese Offensive nach anfänglicher Skepsis offenbar weitgehend verdaut: Die Aktie reagierte mit starken Schwankungen, notierte in der Spitze deutlich im Plus und erreichte damit Nähe zu Rekordniveaus; im Verlauf gaben die Kursgewinne jedoch teilweise wieder nach.

Neben Cloud und Handel treibt Amazon den Ausbau neuer Geschäftsfelder voran: Mit Amazon Leo baut der Konzern ein Satellitennetz aus, zu dessen Ergänzung die Übernahme des Satellitenbetreibers Globalstar angekündigt wurde. Fazit: Starke Quartalszahlen und positive Analystenreaktionen untermauern die These, dass Amazon von der KI-Welle profitiert. Gleichwohl bleiben hohe Kapitaleinsätze, Wettbewerbsdruck und regulatorische Risiken die zentralen Unsicherheitsfaktoren für Anleger.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 268,3EUR auf Nasdaq (02. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.