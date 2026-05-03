Apple trotzt Engpässen: Rekordgewinn, KI-Offensive & 100 Mrd. Rückkauf

Wenngleich der Gesamtumsatz die Markterwartungen übertraf, enttäuschte ausgerechnet das Kernprodukt minimal: Das iPhone erzielte knapp 57 Milliarden Dollar Umsatz und verfehlte damit die Analystenschätzung von etwa 57,2 Milliarden. CEO Tim Cook machte dafür Engpässe in der Lieferkette verantwortlich, vor allem bei hochentwickelten Prozessoren, deren Fertigungstechnologie auch für führende KI-Chips nachgefragt wird. Parallel sorgt ein drastischer Anstieg der Speicherchip-Preise für zusätzliche Kostendrucke; Cook warnte vor „erheblich“ höheren Speicherpreisen im laufenden Quartal.

Apple hat im jüngsten Quartal erneut stärker als erwartet abgeschnitten und bleibt trotz Lieferengpässen bei Schlüsselkomponenten eine Profitmaschine. Der Konzern meldete rund 111 Milliarden US-Dollar Umsatz, eine Bruttomarge von fast 50 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 2,01 US-Dollar. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um etwa 19 Prozent auf 29,58 Milliarden Dollar. Nach Vorlage der Zahlen reagierte die Aktie zunächst mit leichten Verlusten, zog dann jedoch während der Telefonkonferenz deutlich an und schloss am Abend mehrere Prozent im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Positiv überraschte das Mac-Geschäft: Die Sparte wuchs auf 8,4 Milliarden Dollar, angetrieben vom preisgünstigen MacBook Neo zu einem Einstiegspreis von 500 Dollar, das sich laut Unternehmen als Kassenschlager erwies. Auch das Dienstleistungsgeschäft bleibt ein stabiler Wachstumstreiber: Erlöse aus App Store, Abonnements und iCloud summierten sich auf knapp 31 Milliarden Dollar und lagen damit erneut über Plan. Das China-Geschäft entwickelte sich ebenfalls stärker als erwartet mit Umsätzen von über 20 Milliarden Dollar.

Investoren richten ihren Blick zunehmend auf Apples KI-Strategie. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben stiegen um mehr als ein Drittel auf 11,4 Milliarden Dollar, ein klares Signal zur Beschleunigung. Analysten werten die angekündigte Einbindung von Googles Gemini-Technologie in Siri als Offenheit gegenüber externer KI-Kompetenz; konkrete Produktpläne soll Apple auf der Entwicklerkonferenz im Juni präsentieren.

Der Aufsichtsrat stockte das Aktienrückkaufprogramm um weitere 100 Milliarden Dollar auf, und Cook kündigte an, mögliche Rückzahlungen von US-Importzöllen zu reinvestieren. Im September wird John Ternus das CEO-Amt übernehmen; sein früherer Auftritt signalisierte Kontinuität bei der Finanzpolitik, zugleich wartet auf ihn die Aufgabe, Apples KI-Angebote marktreif zu machen.

Anleger honorierten die defensive Mischung aus starken Erträgen und aktienrückkäufen, obwohl Analysten die Margenentwicklung angesichts steigender Speicherpreise und höherer Fertigungskosten mit Skepsis betrachten. Kurzfristig dürften die Kostenbelastungen die Margen leicht unter Druck setzen; mittelfristig bleibt die Profitabilität dank hoher Services-Margen und Rückkäufen robust. Beobachter erwarten, dass Ternus' Managementstil und Investitionsprioritäten – insbesondere in KI-Infrastruktur und Partnerschaften – entscheidend dafür sein werden, ob Apple seine Innovationsführerschaft behauptet. Die Entwicklerkonferenz im Juni dürfte erste konkrete Schritte zur KI-Monetarisierung liefern und Investitionsdetails bereitstellen.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 280,1EUR auf Nasdaq (02. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.