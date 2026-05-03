Puma-Überraschung: EBIT-Schub, Lagerabbau und neuer CFO beflügeln Aktie

Treiber der Ergebnisverbesserung sind kein Nachfrageboom, sondern vor allem operative Effekte: die schnellere Reduzierung überhöhter Lagerbestände, die Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen, sinkende Frachtkosten sowie ein höherer Anteil der Verkäufe im Direktvertrieb. Gleichzeitig wirkten belastend Währungseffekte, Rabatte und eine insgesamt schwächere Nachfrage in der EMEA-Region. Konzernchef Arthur Hoeld, der im Juli 2025 das Ruder übernahm, hob hervor, dass das Portfolio gestrafft und Ineffizienzen beseitigt wurden. Puma peilt eine Normalisierung der Vorräte bis Ende 2026 an.

Puma zeigt erste Anzeichen einer operativen Wende. Im ersten Quartal meldete der Sportartikelhersteller ein währungsbereinigtes Umsatzniveau von 1,86 Milliarden Euro (organisch minus 1 Prozent), während der berichtete Umsatz nach anderen Angaben bei knapp 1,87 Milliarden Euro lag (minus 6,3 Prozent). Entscheidend für die positive Stimmung am Markt waren die deutlich besseren Ergebniskennzahlen: Das EBIT des Konzerns kletterte im ersten Quartal um 19,6 Prozent auf 51,9 Millionen Euro und übertraf damit die Analystenschätzung von rund 43 Millionen Euro. Alternativ berichtete Puma ein bereinigtes EBIT von 64,4 Millionen Euro (plus fünf Prozent), wobei das Konzernergebnis von 0,5 Millionen auf 26,5 Millionen Euro anstieg.

Das Management bestätigt die Prognose und betont die Übergangscharakteristik des Geschäftsjahres 2026: Operativ solide Fortschritte, aber nach wie vor strukturelle Herausforderungen in Form von Marktvolatilität und externen Kostenfaktoren. Die Erfolgstreiber deuten auf Margenverbesserungen hin, sie basieren jedoch zum Teil auf einmaligen Effekten wie der Auflösung von Rückstellungen und dem Abverkauf von Altbeständen.

Personalpolitisch setzt Puma mit der Ernennung von Mark Langer zum neuen Finanzvorstand ein klares Signal. Langer, vormals CFO der Douglas AG und langjähriger Manager bei Hugo Boss (auch als CEO), soll zum 1. Mai antreten und das Ressort Finanzen, Steuern, Legal, Investor Relations und Internal Audit übernehmen. Sein Profil ergänzt die Umbauagenda von Hoeld und soll das Vertrauen der Investoren stärken.

Fazit: Puma liefert bessere Zahlen als erwartet und reduziert Risiken im Lagerbestand. Ob dies der nachhaltige Turnaround ist, hängt von der Stabilisierung der Nachfrage, dem Währungsumfeld und der Fähigkeit zu konsistentem, profitablen Wachstum ab. Die Börse reagierte prompt: Nach Bekanntgabe kletterten die Aktien, was Anlegern Hoffnung auf einen nachhaltigen Kurswechsel gibt. Kurzfristig bleibt das Papier jedoch anfällig für negative Konjunktursignale, währungsbedingte Belastungen und mögliche Margenverflachungen, falls Rabatte weiter zunehmen. Entscheidend wird die Umsetzung der Strategie unter Hoeld und Langer sein: ein stringentes Bestandsmanagement, profitable Sortimentssteuerung und konsequente Kostenkontrolle. Langfristig kann Puma vom stärkeren Direktvertrieb und Markenfokussierung profitieren, wenn die Nachfrage stabilisiert wird. Investoren beobachten nun genau die kommenden Quartale und Maßnahmen.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,33 % und einem Kurs von 25,88EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.