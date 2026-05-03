DHL überrascht: EBIT‑Schub & 1,2 Mrd. Cashflow – Aktie klettert

Besonders hervorzuheben ist der freie Cashflow: Mit mehr als 1,2 Milliarden Euro übertraf DHL die Konsenserwartung um rund das Zweieinhalbfache und lieferte damit erheblich höhere Liquidität als prognostiziert. Die starke Cash-Generierung untermauert die finanzielle Robustheit des Konzerns und schafft Spielraum für strategische Investitionen oder Kapitalrückführungen.

DHL ist mit einem überraschend starken Auftakt ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Trotz eines leicht rückläufigen Konzernumsatzes konnte der Logistikkonzern die Profitabilität deutlich steigern und Anleger positiv überraschen. Im ersten Quartal erreichte der Umsatz 20,4 Milliarden Euro, rund zwei Prozent unter dem Vorjahresniveau und leicht unterhalb der Marktkonsensus-Schätzungen. Entscheidend waren jedoch die Margen: Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte um mehr als acht Prozent auf 1,48 Milliarden Euro und lag damit etwa sieben Prozent über den Analystenerwartungen. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 0,73 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Segmentseitig war das Express-Geschäft der Treiber. Das EBIT im Express-Segment stieg auf 799 Millionen Euro, ein Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr und deutlich über den Marktprognosen. Management und Analysten führen diesen Erfolg auf striktes Kapazitätsmanagement und gezielte Ertragssteuerung zurück: Trotz weiterhin rückläufiger Sendungsmengen arbeitet das Tagesgeschäft deutlich profitabler, ein Indiz für die Qualität des Geschäftsmodells, so die DZ Bank.

Demgegenüber zeigte sich Global Forwarding anfälliger für externe Marktbedingungen. Das Segment erlitt einen EBIT-Rückgang von 19 Prozent auf 164 Millionen Euro, belastet durch niedrigere Frachtpreise und eine schwächere Bruttomargenentwicklung, insbesondere in der Seefracht. Das Segment Post & Paket Deutschland übertraf hingegen leicht die Erwartungen, obwohl strukturelle Rückgänge bei Briefmengen und höhere Kosten die Ertragslage belasten.

Die DZ Bank bekräftigte ihre positive Einschätzung und hob in einer Studie den fairen Wert von 55 auf 57,50 Euro an, wobei die Einstufung „Kaufen“ beibehalten wurde. Anleger reagierten mit einem Kursanstieg von rund 1,6 Prozent; die Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten etwa 20 Prozent zugelegt.

Für das Jahr 2026 bestätigt DHL seine Ziele: Das Konzern-EBIT soll über 6,2 Milliarden Euro liegen, der freie Cashflow bei rund drei Milliarden Euro. Geopolitische Risiken – etwa rund um den Nahostkonflikt – stuft das Management derzeit als beherrschbar ein. Insgesamt signalisiert das Quartal, dass DHL trotz Volumenrückgängen durch Effizienz- und Ertragsmaßnahmen seine Profitabilität erfolgreich verteidigt.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,92 % und einem Kurs von 50,28EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.