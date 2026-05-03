Unilever übertrifft leicht Erwartungen – Aktie belastet McCormick-Deal
Unilever hat im ersten Quartal die von Analysten zusammengetragenen Umsatzerwartungen knapp übertroffen. Das Unternehmen meldete ein organisches Umsatzwachstum von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, womit die Erwartung von 3,6 Prozent leicht überboten wurde. Treiber waren starke Absatzvolumina und die Nachfrage nach sogenannten Power Brands wie Dove, Vaseline, Axe und Dermalogica. Der berichtete Quartalsumsatz sank dennoch um 3,3 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro, was vor allem Wechselkurseffekte und Portfoliobereinigungen widerspiegelt und den Markterwartungen entsprach. Unilever rechnet weiter mit einem mehrjährigen organischen Wachstum in einer Spanne von vier bis sechs Prozent, erwartet aber nach eigenen Angaben im laufenden Jahr Werte eher am unteren Rand dieser Spanne.
Das Management hob positive Entwicklungen in wichtigen Regionen hervor: Das US‑Geschäft wuchs um 3,8 Prozent bei einem Mengenplus von 2,9 Prozent; Indien zeigte starkes Wachstum, und Lateinamerika verzeichnete eine spürbare Erholung. Trotz dieser operativen Fortschritte steht die Unilever‑Aktie unter Druck. Ausschlaggebend ist der vor rund einem Monat geschlossene Vertrag zur Zusammenlegung der Lebensmittelsparten mit dem Gewürzhersteller McCormick. Das geplante Gemeinschaftsunternehmen hätte einen Unternehmenswert von etwa 65 Milliarden US‑Dollar inklusive Verbindlichkeiten. Die Transaktion, die noch behördliche und aktionärsrechtliche Hürden überwinden muss, soll bis Mitte 2027 abgeschlossen sein.
Analysten äußern sich geteilt: Einige sehen in der Fusion strategische Vorteile und Wertpotenzial durch Synergien, andere kritisieren die Komplexität der Struktur, mögliche Ablenkung vom Kerngeschäft und finanzielle Belastungen durch Schuldenaufnahmen. Diese Unsicherheit belastet die Bewertung; die Aktie notierte am Donnerstag auf Tradegate leicht im Plus bei 48,97 Euro, während das durchschnittliche Kursziel der Analysten je nach Schätzung rund 15 bis 27 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt.
Die kanadische Bank RBC hob ihr Kursziel jüngst von 4.200 auf 4.300 Pence an, beließ jedoch die Einstufung auf „Sector Perform“ und revidierte Schätzungen. Ihr Analyst James Edwardes Jones erwartet weiterhin ein organisches Wachstum unterhalb der Unternehmensprognose. Marktteilnehmer betonen, dass die endgültige Beurteilung des Zusammenschlusses von McCormick wesentlich von der Integrationseffizienz, den ausgewiesenen Synergien und der Kapitalstruktur abhängen wird. Höhere Schulden und mögliche Kosten für die Umstrukturierung könnten kurzfristig Margen und Cashflow belasten, während langfristig Skaleneffekte und ein erweitertes Portfolio Wachstumstreiber sein könnten. Unilever steht damit vor der Herausforderung, organisches Wachstum, operative Disziplin und Aktionärsrenditen in Einklang zu bringen. Anleger werden daher nicht nur die Quartalszahlen, sondern vor allem Fortschrittsberichte zum Zusammenschluss und konkrete Aussagen zur Kapitalallokation genau beobachten fortlaufend.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 50,25EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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