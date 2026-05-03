Unilever übertrifft leicht Erwartungen – Aktie belastet McCormick-Deal

Unilever hat im ersten Quartal die von Analysten zusammengetragenen Umsatzerwartungen knapp übertroffen. Das Unternehmen meldete ein organisches Umsatzwachstum von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, womit die Erwartung von 3,6 Prozent leicht überboten wurde. Treiber waren starke Absatzvolumina und die Nachfrage nach sogenannten Power Brands wie Dove, Vaseline, Axe und Dermalogica. Der berichtete Quartalsumsatz sank dennoch um 3,3 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro, was vor allem Wechselkurseffekte und Portfoliobereinigungen widerspiegelt und den Markterwartungen entsprach. Unilever rechnet weiter mit einem mehrjährigen organischen Wachstum in einer Spanne von vier bis sechs Prozent, erwartet aber nach eigenen Angaben im laufenden Jahr Werte eher am unteren Rand dieser Spanne. Das Management hob positive Entwicklungen in wichtigen Regionen hervor: Das US‑Geschäft wuchs um 3,8 Prozent bei einem Mengenplus von 2,9 Prozent; Indien zeigte starkes Wachstum, und Lateinamerika verzeichnete eine spürbare Erholung. Trotz dieser operativen Fortschritte steht die Unilever‑Aktie unter Druck. Ausschlaggebend ist der vor rund einem Monat geschlossene Vertrag zur Zusammenlegung der Lebensmittelsparten mit dem Gewürzhersteller McCormick. Das geplante Gemeinschaftsunternehmen hätte einen Unternehmenswert von etwa 65 Milliarden US‑Dollar inklusive Verbindlichkeiten. Die Transaktion, die noch behördliche und aktionärsrechtliche Hürden überwinden muss, soll bis Mitte 2027 abgeschlossen sein.

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