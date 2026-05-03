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    MTU überrascht: Rekord‑Cashflow und Drohnen‑Deal trotz Dollar‑Schmerz

    MTU überrascht: Rekord‑Cashflow und Drohnen‑Deal trotz Dollar‑Schmerz
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    MTU Aero Engines ist mit einem soliden Quartalsstart in das Geschäftsjahr 2026 gegangen, doch der Ausblick bleibt von externen Unsicherheiten geprägt. Im ersten Quartal stieg das bereinigte operative Ergebnis um sieben Prozent auf 320 Millionen Euro und übertraf damit die Analystenerwartungen; die größte Überraschung lieferte der freie Cashflow: Mit 177 Millionen Euro lag MTU deutlich über dem Konsens von 85 Millionen Euro. Der Konzernumsatz kletterte um sechs Prozent auf 2,24 Milliarden Euro.

    Treiber des Wachstums war vor allem das Militärgeschäft, dessen Erlöse um rund ein Viertel zunahmen. MTU profitiert zunehmend von der Ausweitung seines Rüstungsportfolios; Anfang April wurde das Kölner Start‑up AeroDesignWorks übernommen, womit der Konzern in den Markt für Drohnenantriebe vorstößt. Das zivile Neugeschäft blieb hingegen hinter den Erwartungen zurück, das Wartungs‑ und Reparaturgeschäft (MRO) legte moderat um acht Prozent zu.

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    Belastend wirkte die Dollarschwäche: Da Flugzeuggeschäfte international überwiegend in US‑Dollar abgerechnet werden, drückte der schwache Dollar auf das Ergebnis in Euro. Unter dem Strich fiel der Nettogewinn um 11 Prozent auf 200 Millionen Euro. An der Börse hatte die Aktie bereits deutlich verloren und lag mehr als 40 Prozent unter dem 12‑Monats‑Hoch aus dem Februar; auf die Quartalszahlen folgte am Handelstag ein kleines Plus von rund einem Prozent.

    Trotz der geopolitischen Risiken bestätigte Vorstandschef Johannes Bussmann die Jahresziele: ein Umsatzband von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 1,35 und 1,45 Milliarden Euro. Finanzchefin Katja Garcia Vila betonte, dass MTU Szenarien für ein länger andauerndes Kriegsgeschehen entwickle und bereit sei, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Operativ habe sich der Konflikt im Nahen Osten im ersten Quartal noch nicht ausgewirkt.

    Analysten sehen die Lage unterschiedlich optimistisch: Jefferies stuft MTU weiterhin als Kauf ein und nennt ein Kursziel von 410 Euro, die DZ Bank bestätigt die Kaufempfehlung mit einem fairen Wert von 445 Euro und verweist auf die diversifizierte Kundenbasis sowie moderne Triebwerksplattformen als Widerstandsfaktoren. Zentrale Risiko‑ und Unsicherheitsfaktoren für 2026 bleiben die Dollarkurse, die Struktur der Ersatzteilnachfrage, mögliche Budgetkürzungen bei Airlines sowie der Verlauf der GTF‑Triebwerksrückrufkampagne. Investorenbewertungen und Online‑Foren spiegeln die derzeit volatile Stimmung – von Kauforders zu niedrigen Niveaus bis zu skeptischen Stimmen ist alles vertreten.



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    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,22 % und einem Kurs von 291,7EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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