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    Hormus-Konflikt treibt Ölpreis auf 126$ – Weltmärkte stehen unter Druck

    Hormus-Konflikt treibt Ölpreis auf 126$ – Weltmärkte stehen unter Druck
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Die jüngsten diplomatischen und militärischen Spannungen zwischen Iran und USA haben sich binnen Tagen zu einem relevanten Faktor für die Weltwirtschaft entwickelt. Teheran droht offen mit Vergeltung und betont den Schutz seiner Atom- und Raketenkapazitäten; zugleich reklamierte die Führung die Straße von Hormus als strategischen Schauplatz und stellte die Präsenz der US-Streitkräfte in der Region in Frage. Solche öffentlichen Bekundungen erhöhen das Risiko weiterer Eskalationen und treiben bereits die Risikoaufschläge an den Rohstoff- und Versicherungsmärkten.

    Konkreter wirtschaftlicher Effekt ist der sprunghafte Anstieg der Ölpreise: Die Nordseesorte Brent erreichte zeitweise mit über 126 US-Dollar pro Barrel den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren, nachdem die US-Blockade iranischer Häfen Exporte stark beeinträchtigt und nach US-Angaben rund 42 Schiffe gestoppt wurden. Der Iran zufolge hat die Blockade Einnahmeausfälle in der Größenordnung von rund sechs Milliarden US-Dollar verursacht. Solche Angebotsstörungen wirken unmittelbar preissteigernd, beeinflussen Inflationsaussichten und belasten energieintensive Volkswirtschaften.

    Auf politisch-militärischer Ebene plant die US-Administration unter Präsident Trump ein neues Koordinierungsgremium, das "Maritime Freedom Construct", um die Zusammenarbeit mit Partnern in der Straße von Hormus zu intensivieren, Informationsaustausch zu bündeln und mögliche diplomatische sowie wirtschaftliche Gegenmaßnahmen zu koordinieren. Unklar bleibt, welche Staaten teilnehmen; für Geschäftskreise ist jedoch relevant, dass eine engere militärisch-diplomatische Abstimmung auch zu verschärften Sanktionen und weitergehenden Handelsbeschränkungen führen kann.

    Parallel dazu sorgen juristische Rahmenbedingungen in Washington für Unsicherheit: Die War Powers Resolution begrenzt präsidiale Kampfmandate auf 60 Tage ohne Kongresszustimmung; die Interpretation der Frist bei laufender Waffenruhe bleibt strittig. Präsident Trump erklärte die Kampfhandlungen offiziell für beendet, doch Verteidigungsvertreter betonen, dass die militärische Präsenz flexibel angepasst werden könne. Solche politischen Unsicherheiten sind für Investoren relevant, weil sie die Planbarkeit regionaler Lieferketten und die strategische Absicherung von Handelsschiffen erschweren.

    Für Unternehmen und Finanzmärkte bedeutet dies: Erhöhte Volatilität der Energiepreise, potenziell steigende Versicherungsprämien für Schiffstransporte, Unterbrechungsrisiken für Lieferketten und ein erhöhtes regulatorisches Risiko durch mögliche neue Sanktionen. Kurzfristig ist mit weiteren Preisschwankungen zu rechnen; mittel- bis langfristig hängt vieles vom Verlauf der Diplomatie und von der Entschlossenheit internationaler Akteure ab, die Straße von Hormus als sichere Handelsroute zu garantieren.



    Öl (Brent)

    -0,66 %
    +10,84 %
    +5,60 %
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    +67,08 %
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    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 111,1USD auf L&S Exchange (30. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



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