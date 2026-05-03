Electrovac-IPO flop: Aktie unter Ausgabepreis – Analyst sieht 2x

Electrovac ist mit einem durchwachsenen Börsendebüt in den Prime Standard der Frankfurter Börse gestartet. Die Aktie schloss am ersten Handelstag auf Xetra bei 7,10 Euro – damit deutlich unter dem Emissionspreis von 7,80 Euro; selbst das Tageshoch von 7,55 Euro blieb darunter. Das erste Xetra-Geschäft wurde in der Unternehmensmitteilung mit 7,50 Euro angegeben. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei rund 120 Mio. Euro.

Hintergrund des Börsengangs ist die Finanzierung einer Wachstumsstrategie des Herstellers hermetischer Glas‑Metall‑Gehäuse, die insbesondere in sicherheitskritischen Anwendungen wie Zündern für Airbags, Gurtstraffern sowie in der Luft‑ und Raumfahrt und Verteidigung eingesetzt werden. Electrovac, mit Hauptsitz in Salzweg, beschäftigt rund 550 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert über 250 Kunden weltweit. Im Rahmen des IPO wurden 4,416 Mio. Aktien platziert; das Angebot umfasste 3,84 Mio. neue Aktien sowie 576.000 bestehende Aktien aus einer Greenshoe‑Option. Bei vollständiger Ausübung läge das Platzierungsvolumen bei rund 34,4 Mio. Euro, der Bruttoemissionserlös bei etwa 30 Mio. Euro. Die Gesellschaft nennt als Verwendungszwecke den Ausbau von Fertigungskapazitäten in Asien und den Aufbau eines Standorts zur Erschließung des US‑Verteidigungsmarktes. BankM AG und Metzler fungierten als Joint Global Coordinators und Bookrunner.