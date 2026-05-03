Electrovac-IPO flop: Aktie unter Ausgabepreis – Analyst sieht 2x
Electrovac ist mit einem durchwachsenen Börsendebüt in den Prime Standard der Frankfurter Börse gestartet. Die Aktie schloss am ersten Handelstag auf Xetra bei 7,10 Euro – damit deutlich unter dem Emissionspreis von 7,80 Euro; selbst das Tageshoch von 7,55 Euro blieb darunter. Das erste Xetra-Geschäft wurde in der Unternehmensmitteilung mit 7,50 Euro angegeben. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei rund 120 Mio. Euro.
Hintergrund des Börsengangs ist die Finanzierung einer Wachstumsstrategie des Herstellers hermetischer Glas‑Metall‑Gehäuse, die insbesondere in sicherheitskritischen Anwendungen wie Zündern für Airbags, Gurtstraffern sowie in der Luft‑ und Raumfahrt und Verteidigung eingesetzt werden. Electrovac, mit Hauptsitz in Salzweg, beschäftigt rund 550 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert über 250 Kunden weltweit. Im Rahmen des IPO wurden 4,416 Mio. Aktien platziert; das Angebot umfasste 3,84 Mio. neue Aktien sowie 576.000 bestehende Aktien aus einer Greenshoe‑Option. Bei vollständiger Ausübung läge das Platzierungsvolumen bei rund 34,4 Mio. Euro, der Bruttoemissionserlös bei etwa 30 Mio. Euro. Die Gesellschaft nennt als Verwendungszwecke den Ausbau von Fertigungskapazitäten in Asien und den Aufbau eines Standorts zur Erschließung des US‑Verteidigungsmarktes. BankM AG und Metzler fungierten als Joint Global Coordinators und Bookrunner.
Das schwache Initialkursbild signalisiert Zurückhaltung seitens der Investoren: Der Eröffnungskurs unter dem Ausgabepreis deutet auf eine eingeschränkte Nachfrage oder eine zu optimistische Preisfestsetzung hin. Analysten von SMC Research sehen dennoch Kurspotenzial und taxieren einen fairen Wert von 14,82 Euro – eine mögliche Verdopplung gegenüber dem aktuellen Niveau. Solche Einschätzungen basieren allerdings auf Annahmen zu Marktanteilsgewinnen in Nischenmärkten der Personal Safety und Defense‑Segmente und sind mit Unsicherheiten behaftet.
Für Investoren bleiben Chancen und Risiken eng verbunden. Der Kapitalmarktzugang verschafft Electrovac Mittel zur Skalierung und Internationalisierung; gleichzeitig konfrontiert die aktuelle Kursentwicklung das Unternehmen mit vermehrter Beobachtung und Erwartungsdruck. Die Emittentin weist in der Bekanntmachung ausdrücklich auf übliche Prospekt‑ und Risikohinweise hin: Anleger sollten den Prospekt lesen, sich der Risiken bewusst sein und keine Anlageentscheidung allein aufgrund der Börsnotiz treffen. Ob Electrovac die angepeilte Wachstumsstory und die hohen Bewertungen in konkrete Ertragssteigerungen ummünzen kann, wird entscheidend für die Kursentwicklung in den kommenden Monaten sein.
Die electrovac Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,35EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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