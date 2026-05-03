Thyssenkrupp: Deal-Pause und 11.000 Jobs – Deutsche Bank sieht Kaufchance

Zeitgleich haben Thyssenkrupp und Jindal beschlossen, die seit September geführten Verhandlungen über einen Verkauf der Stahlsparte vorerst ruhen zu lassen. Thyssenkrupp will den Konzernteil nun „aus eigener Kraft“ restrukturieren und profitabel aufstellen, behält sich jedoch eine mittelfristige Verselbstständigung mit möglicher Minderheitsbeteiligung vor. Als Gründe für das Aussetzen der Gespräche nennt das Unternehmen bessere Rahmenbedingungen in Europa und Fortschritte im Sanierungsprozess. Die Europäische Union habe die strategische Bedeutung der Stahlproduktion hervorgehoben und wolle die Branche stärker gegen Überkapazitäten und Dumping schützen – Maßnahmen, die den Margen europäischer Hersteller zugutekommen könnten.

Deutsche Bank Research hat in dieser Woche ein deutliches Votum für Thyssenkrupp abgegeben: Das Kursziel wurde von 11 auf 14,50 Euro angehoben, das Anlageurteil von „Hold“ auf „Buy“ erhöht. Analyst Bastian Synagowitz argumentiert, die Aktie habe jüngst einen kräftigen Rückschlag erlitten – vor allem wegen geopolitischer Unsicherheiten und der Unsicherheit um den geplanten Stahl-Deal mit dem indischen Konzern Jindal. Genau diese Schwäche sehe die Bank nun als Kaufchance, wenngleich sie Anleger ausdrücklich vor weiter höheren Kursschwankungen warnt; im besten Szenario bestehe sogar ein deutliches Aufwärtspotenzial.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Kernpunkte des Umbaus sind der Sanierungsplan 2030, ein vereinbarter Sanierungstarifvertrag sowie ein Stellenabbau: Von rund 26.000 Beschäftigten sollen etwa 11.000 Stellen wegfallen. Produktionseinschnitte, strukturelle Maßnahmen und mögliche protektionistische Instrumente wie höhere Zölle auf Dumping-Importe (in der Diskussion: bis zu 50 Prozent) sollen die Ertragslage stabilisieren. Sinkende Energiepreise und eine konjunkturelle Erholung könnten die Ertragsaussichten weiter verbessern und die Optionen für Ausgliederung oder Börsengang der Stahlsparte wiederbeleben.

Für Anleger bleibt die Lage ambivalent: Das Aussetzen der Verhandlungen eliminiert kurzfristig den Unsicherheitsfaktor eines fremdfinanzierten Deals, bringt aber neue Fragen zur Kapitalallokation und zur Geschwindigkeit der operativen Erholung. Sollte die Sanierung greifen und politische Maßnahmen die Wettbewerbsbedingungen verbessern, bietet sich substantielles Kurspotenzial. Scheitert die Restrukturierung, drohen jedoch weiterhin Belastungen für die Aktie.

Fazit: Das Urteil der Deutschen Bank unterstreicht, dass Thyssenkrupp nach dem Kursrückgang wieder attraktiv erscheint – vorausgesetzt, Investoren akzeptieren hohe Volatilität und setzen auf Gelingen der internen Sanierung sowie auf günstige makro- und industriepolitische Entwicklungen.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,42 % und einem Kurs von 10,15EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.