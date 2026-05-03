🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Thyssenkrupp: Deal-Pause und 11.000 Jobs – Deutsche Bank sieht Kaufchance

    Thyssenkrupp: Deal-Pause und 11.000 Jobs – Deutsche Bank sieht Kaufchance
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    Deutsche Bank Research hat in dieser Woche ein deutliches Votum für Thyssenkrupp abgegeben: Das Kursziel wurde von 11 auf 14,50 Euro angehoben, das Anlageurteil von „Hold“ auf „Buy“ erhöht. Analyst Bastian Synagowitz argumentiert, die Aktie habe jüngst einen kräftigen Rückschlag erlitten – vor allem wegen geopolitischer Unsicherheiten und der Unsicherheit um den geplanten Stahl-Deal mit dem indischen Konzern Jindal. Genau diese Schwäche sehe die Bank nun als Kaufchance, wenngleich sie Anleger ausdrücklich vor weiter höheren Kursschwankungen warnt; im besten Szenario bestehe sogar ein deutliches Aufwärtspotenzial.

    Zeitgleich haben Thyssenkrupp und Jindal beschlossen, die seit September geführten Verhandlungen über einen Verkauf der Stahlsparte vorerst ruhen zu lassen. Thyssenkrupp will den Konzernteil nun „aus eigener Kraft“ restrukturieren und profitabel aufstellen, behält sich jedoch eine mittelfristige Verselbstständigung mit möglicher Minderheitsbeteiligung vor. Als Gründe für das Aussetzen der Gespräche nennt das Unternehmen bessere Rahmenbedingungen in Europa und Fortschritte im Sanierungsprozess. Die Europäische Union habe die strategische Bedeutung der Stahlproduktion hervorgehoben und wolle die Branche stärker gegen Überkapazitäten und Dumping schützen – Maßnahmen, die den Margen europäischer Hersteller zugutekommen könnten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Short
    10,86€
    Basispreis
    0,89
    Ask
    × 11,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    9,31€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 10,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kernpunkte des Umbaus sind der Sanierungsplan 2030, ein vereinbarter Sanierungstarifvertrag sowie ein Stellenabbau: Von rund 26.000 Beschäftigten sollen etwa 11.000 Stellen wegfallen. Produktionseinschnitte, strukturelle Maßnahmen und mögliche protektionistische Instrumente wie höhere Zölle auf Dumping-Importe (in der Diskussion: bis zu 50 Prozent) sollen die Ertragslage stabilisieren. Sinkende Energiepreise und eine konjunkturelle Erholung könnten die Ertragsaussichten weiter verbessern und die Optionen für Ausgliederung oder Börsengang der Stahlsparte wiederbeleben.

    Für Anleger bleibt die Lage ambivalent: Das Aussetzen der Verhandlungen eliminiert kurzfristig den Unsicherheitsfaktor eines fremdfinanzierten Deals, bringt aber neue Fragen zur Kapitalallokation und zur Geschwindigkeit der operativen Erholung. Sollte die Sanierung greifen und politische Maßnahmen die Wettbewerbsbedingungen verbessern, bietet sich substantielles Kurspotenzial. Scheitert die Restrukturierung, drohen jedoch weiterhin Belastungen für die Aktie.

    Fazit: Das Urteil der Deutschen Bank unterstreicht, dass Thyssenkrupp nach dem Kursrückgang wieder attraktiv erscheint – vorausgesetzt, Investoren akzeptieren hohe Volatilität und setzen auf Gelingen der internen Sanierung sowie auf günstige makro- und industriepolitische Entwicklungen.



    ThyssenKrupp

    +6,42 %
    +17,24 %
    +38,34 %
    -14,12 %
    +30,84 %
    +97,76 %
    +15,77 %
    -36,17 %
    +30,51 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
    ThyssenKrupp direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,42 % und einem Kurs von 10,15EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Thyssenkrupp: Deal-Pause und 11.000 Jobs – Deutsche Bank sieht Kaufchance Deutsche Bank Research hat in dieser Woche ein deutliches Votum für Thyssenkrupp abgegeben: Das Kursziel wurde von 11 auf 14,50 Euro angehoben, das Anlageurteil von „Hold“ auf „Buy“ erhöht. Analyst Bastian Synagowitz argumentiert, die Aktie habe …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     