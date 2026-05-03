Douglas rutscht in hohen Nettoverlust nach Milliarden-Abschreibungen

Der Umsatz stieg leicht um 1,1 Prozent auf 949,7 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 5,1 Prozent auf 116,1 Millionen Euro sank – die bereinigte EBITDA-Marge fiel von 13,0 auf 12,2 Prozent. Douglas beobachtet eine Verlangsamung des Wachstums in reifen europäischen Märkten; Konsumenten agieren preissensibler und reagieren verstärkt auf Aktionen. Vor diesem Hintergrund hat der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr nach unten angepasst: Der Umsatz soll am unteren Ende der Bandbreite von 4,65 bis 4,80 Milliarden Euro liegen, die bereinigte EBITDA-Marge wird nun bei rund 16,0 Prozent (zuvor circa 16,5 Prozent) erwartet. Zudem peilt das Unternehmen einen Netto-Verschuldungsgrad am oberen Ende der zuvor genannten Spanne von 2,5x bis 3,0x an.

Die Parfümeriekette Douglas hat das zweite Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025/26 mit einem deutlichen Nettoverlust abgeschlossen. Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen belief sich der Verlust für die drei Monate bis Ende März auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag und lag damit deutlich unter dem Analystenkonsens von minus neun Millionen Euro. Ursache sind umfangreiche Wertminderungen: Abschreibungen auf den Goodwill der französischen Aktivitäten, auf den Onlineshop Parfumdreams sowie auf die Luxus-Sparte Niche Beauty, die sich im mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbereich bewegen, zuzüglich weiterer Korrekturen in einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Aktie geriet nachbörslich unter Druck und verlor zwischenzeitlich mehr als drei Prozent auf Tradegate. Analysten reagierten mit Prognosesenkungen: Jefferies reduzierte das Kursziel von 14 auf 12 Euro, beließ die Einstufung aber auf „Buy“, verwies in einer Studie jedoch auf die enttäuschenden vorläufigen Zahlen und die Wertminderungen, die zu dem hohen Nettoverlust geführt hätten.

Konzernchef Sander van der Laan bezeichnete den Markt als fundamental verändert und auf einem neuen, niedrigeren Niveau stabilisiert. Douglas will seine Strategie „nachschärfen“, das Omnichannel-Modell sowie Differenzierung und profitables Wachstum in den Fokus rücken. Die Maßnahmen sollen keine kurzfristigen Reaktionen sein, sondern bewusste Investitionen ins Geschäftsmodell; zugleich kündigte das Management strikte Kostendisziplin an. Die endgültigen Halbjahreszahlen will Douglas am 12. Mai veröffentlichen.

Marktbeobachter sehen in den Abschreibungen einerseits eine bilanziell schmerzhafte, andererseits strategisch rationale Bereinigung, die künftige Ergebniskennzahlen entlasten könnte. Entscheidend bleibt, ob Douglas die Omnichannel-Integration sowie die Profitabilitätsprogramme schnell und effizient umsetzt, ohne Marktanteile zu verlieren. Kurzfristig dürfte das Sentiment fragil bleiben: Höhere Verschuldungserwartungen am oberen Ende der Zielspanne und ein gedämpftes Umsatzwachstum erhöhen den Druck auf das Management. Langfristig bietet das Segment allerdings Chancen, sollte eine Normalisierung der Konsumentenstimmung eintreten und die Investitionen in Differenzierung greifen. Die Kapitalmärkte warten nun auf die detaillierten Zahlen am 12. Mai 2026.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 10,06EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.