Fielmann investiert massiv – Margen drücken, Aktie stürzt

Für 2026 peilt Fielmann ein Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent an, womit der Umsatz auf 2,55 bis 2,6 Milliarden Euro steigen soll. Treiber dieser Erwartung sind eine beschleunigte Filialexpansion, der Rollout einer KI-gestützten Refraktions-Technologie in Europa zur Bestimmung von Fehlsichtigkeit sowie eine ausgeweitete Verfügbarkeit von Sehtests in den USA. Die geplanten Investitionen zielen demnach sowohl auf organisches Wachstum als auch auf digitale und technologische Aufrüstung ab.

Die Optikerkette Fielmann rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit weiterem Umsatzwachstum, sieht kurzfristig aber Ergebnisbelastungen durch höhere Investitionen. Das Unternehmen teilte in Hamburg mit, dass die mit Expansion und Modernisierung verbundenen Vorlaufkosten die bereinigte Ebitda-Marge auf rund 23 Prozent drücken dürften. Das entspricht einem bereinigten Ebitda von etwa 590 bis 610 Millionen Euro; im Vorjahr lag die Marge noch bei 23,8 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Zahlen zum ersten Quartal zeigten ein moderates organisches Wachstum: Der Umsatz stieg um 1,3 Prozent auf 613 Millionen Euro, das bereinigte Ebitda blieb mit 149 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Belastend wirkten extreme Wetterereignisse in Teilen Europas und im Norden der USA, die zeitweise Schließungen von Filialen erzwangen und so das operative Geschäft dämpften.

Am Markt fielen Zahlen und Ausblick auf gemischte bis enttäuschte Resonanz. Volker Bosse von der Baader Bank bezeichnete die Prognose als „schwach“; das erwartete bereinigte Ebitda liege deutlich unter seiner Schätzung von 627 Millionen Euro und unter dem Marktkonsens. In der Folge gab die im SDax notierte Aktie zeitweise um fast vier Prozent nach. Auch sentimentstarke Kleinanlegerkommentare zeigen Verunsicherung: So wird auf Foren auf Kursrückgänge von bis zu zehn Prozent in wenigen Tagen und auf die traditionell konservative Prognosepolitik von Fielmann hingewiesen.

Aus unternehmerischer Perspektive bleibt der Plan nachvollziehbar: Investitionen in Technik, Marktausbau und Service sollen langfristig Erträge sichern und Wettbewerbsfähigkeit stärken. Kurzfristig dürfte jedoch der Margendruck – bedingt durch Vorlaufkosten und wetterbedingte Störungen – die Erwartungen der Anleger bremsen. Für Investoren stellt sich daher die Frage, ob die geplanten Ausgaben die prognostizierten Wachstumsimpulse rechtfertigen und ob das Management den Zielpfad in den kommenden Quartalen erreichen kann.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 42,65EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.