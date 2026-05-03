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    Amgen hebt Ziele an – Aktie fällt trotz starker Quartalszahlen

    Amgen hebt Ziele an – Aktie fällt trotz starker Quartalszahlen
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Amgen hat mit der Anhebung seiner Jahresziele für 2026 ein signalreiches, aber zugleich ambivalentes Bild geliefert: Der US-Biotechkonzern erwartet nun einen Umsatz zwischen 37,1 und 38,5 Milliarden US-Dollar – jeweils 100 Millionen Dollar höher als zuvor – und einen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 21,70 bis 23,10 Dollar, 10 Cent über der bisherigen Spanne. Analystenschätzungen lagen bislang bei rund 37,8 Milliarden Dollar Umsatz und 22,30 Dollar EPS. Die Anpassung unterstreicht Amgens Selbstvertrauen trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds mit wachsender Konkurrenz.

    Die aktuellen Quartalszahlen lieferten das Fundament für die positive Prognose: Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar; der Nettogewinn zog um fünf Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar an. Treiber war ein Verkaufsvolumen, das um neun Prozent zunahm. Dem standen jedoch geringere Preise und abgebauten Lagerbestände entgegen, sodass die Wachstumsdynamik gebremst wurde. Insgesamt lagen die Kennzahlen etwa im Rahmen der Markterwartungen und boten damit wenig Überraschungspotenzial.

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    Marktreaktionen fielen anschließend verhalten bis negativ aus. Die Aktie gab in verschiedenen Handelsphasen nach – Angaben reichen von rund zwei bis 4,5 Prozent Rückgang – was zeigt, dass Anleger offenbar höhere positive Impulse erwartet hatten. Dennoch hat das Papier im bisherigen Jahresverlauf gut zugelegt (nahezu acht Prozent) und weist auf Zwölfmonatssicht ein deutliches Plus von mehr als zwanzig Prozent auf. Das widerspiegelt, dass trotz kurzfristiger Enttäuschungen über die Reaktion auf die Guidance die längerfristigen Wachstumsaussichten vom Markt nicht komplett in Frage gestellt werden.

    Analystische Stimmen bewerten das Quartal pragmatisch: Akash Tewari von Jefferies bezeichnete das Auftaktquartal als „okay“, verwies auf das Überschreiten der Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn und hielt die angehobene Jahresprognose für erreichbar. Bewertungen dürften nun stärker auf die Margenentwicklung, das Management von Preisdruck und Lagerbeständen sowie die Pipeline- und Wettbewerbsentwicklung fokussieren.

    Fazit: Amgen präsentiert sich als stabiler, margenorientierter Konzern, der trotz intensiver Konkurrenz und preislicher Belastungen operativ voranschreitet. Die moderate Prognoseanhebung signalisiert Zuversicht, doch der starke Kursanstieg der Vorperiode und die bestehenden Marktrisiken führen zu gemischten Anlegerreaktionen. Entscheidend bleibt, wie Amgen künftig Preisdruck, Biosimilar-Wettbewerb und Bestandsmanagement kombiniert, um nachhaltiges Gewinnwachstum zu sichern.



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    Die Amgen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,75 % und einem Kurs von 329,8EUR auf Nasdaq (02. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



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