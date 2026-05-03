Befesa erhöht Dividende — Aktie stürzt nach verhaltener Prognose ab

Das Management unter Konzernchef Asier Zarraonandia bestätigte eine positive Grundtendenz und erwartet für 2026 ein bereinigtes Ebitda von 250 bis 270 Millionen Euro, was einem Zuwachs von drei bis elf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Als Basis für die Prognose nennt Befesa eine erwartete Erholung im Geschäft mit Sekundäraluminium, steigende Volumina in den USA sowie nur einen moderaten Anstieg der Zinkschmelzlöhne. Zudem soll das Ertragswachstum im Jahresverlauf an Dynamik gewinnen.

Der Industrierrecycler Befesa hat das Jahr trotz schwieriger Rahmenbedingungen mit einem gemischten Quartalsergebnis begonnen. Im ersten Quartal sank der Umsatz wegen eines schwächeren Aluminiumsegments um acht Prozent auf 285,2 Millionen Euro, doch das operative Ergebnis verbesserte sich um vier Prozent auf 57,9 Millionen Euro. Unterm Strich stieg der Konzerngewinn um gut elf Prozent auf 20,7 Millionen Euro. Treiber dieser Zahlen waren niedrigere operative Kosten, höhere Zinkpreise sowie eine starke Entwicklung in den USA.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Analysten reagierten trotz der Prognose skeptisch. Metzler-Analyst Nikolas Demeter stellte fest, dass die vom Konzern genannte Zielspanne im Mittel leicht unter den Markterwartungen liegt und dass Befesa sowohl beim ersten Quartal als auch für 2026 die Analystenschätzungen verfehlt habe. Anleger bestraften die verhaltenen Aussichten: Die Aktie fiel am Donnerstag als Schlusslicht im SDax um mehr als sechs Prozent auf 31,50 Euro. Seit Jahresbeginn verbleibt jedoch ein Kursgewinn von rund sieben Prozent.

Zu den strukturellen Risiken zählen anhaltender Inflationsdruck und insbesondere steigende Energiepreise für Gas und Strom, die vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen wie dem Iran-Konflikt die Margen belasten könnten. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Entwicklung der Zinkschmelzlöhne: Nachdem Befesa 2025 von einem historisch niedrigen Satz profitiert hatte, wurde der Abrechnungssatz für 2026 auf 85 Dollar je Tonne festgelegt. Steigende Schmelzlohnkosten können die Profitabilität drücken, sobald Zinkvorprodukte verkauft werden.

Die Gesellschaft will die Aktionäre mit einer deutlich erhöhten Dividende von einem Euro je Aktie am Gewinn beteiligen, nach 0,64 Euro im Vorjahr. Insgesamt bleibt Befesa auf Erholungskurs, sieht sich aber gleichzeitig konjunkturellen und energiepreistreibenden Risiken ausgesetzt.

Zum Vergleich: 2025 war der Überschuss nach Einmaleffekten deutlich höher und hatte sich auf 80,5 Millionen Euro erhöht, was den Spielraum für die nun erhöhte Ausschüttung erklärt. Kurzfristig bleibt die Kursentwicklung volatil; mittelfristig hängt die Erholung von einer stabilen Nachfrage nach Sekundäraluminium und einer moderaten Energiepreisentwicklung ab. Für Anleger sind die 2026-Prognosen ein Gradmesser: Bestätigt Befesa die Ziele, dürfte dies das Vertrauen zurückbringen. Scheitern sie daran, könnten erneute Kursabschläge folgen. In der Aktie sind sowohl Risiko als auch Aufholpotenzial weiterhin deutlich sichtbar.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 32,75EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.