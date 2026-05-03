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    Megaauftrag für SBB: Bis zu 200 Doppelstockzüge von Siemens für Zürich

    Megaauftrag für SBB: Bis zu 200 Doppelstockzüge von Siemens für Zürich
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Die Bestellung der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) bei Siemens über bis zu 200 Doppelstockzüge ist ein signifikanter Auftrag mit weitreichender wirtschaftlicher Bedeutung – für den Zulieferer ebenso wie für den Schweizer Schienenverkehr. Fest bestellt sind 116 Fahrzeuge des Typs Desiro, hinzu kommt eine Option über weitere 84 Einheiten; der Auftragswert wird mit rund 2 Milliarden Schweizer Franken (etwa 2,2 Milliarden Euro) beziffert. Die Züge sollen ab 2031 im Netz der Zürcher S-Bahn fahren, jeweils rund 540 Sitzplätze bieten und die Kapazität auf stark ausgelasteten Linien erhöhen.

    Für Siemens stärkt der Deal das Orderbuch in einem für den Schienenfahrzeugbau wichtigen Segment: Regional- und Vorortverkehr. Doppelstocktriebzüge sind wegen ihrer hohen Platzeffizienz bevorzugt auf Pendlerstrecken mit großem Passagieraufkommen. Der Auftrag dürfte positive Effekte auf Auslastung und Planung der Produktionskapazitäten in den kommenden Jahren haben und trägt zur Stabilisierung wiederkehrender Großaufträge bei. Gleichzeitig unterstreicht er Siemenses Marktposition gegenüber Wettbewerbern in einem hart umkämpften Markt, in dem Hersteller wie Stadler, Alstom oder CAF ebenfalls aktiv sind.

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    Für die SBB ist die Investition Ausdruck einer längerfristigen Kapazitäts- und Angebotsstrategie: Mit Blick auf Bevölkerungswachstum und steigende Pendlerströme will die Bahn Engpässe auf den Hauptachsen entschärfen und die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs erhöhen. Die späte Ablieferung (ab 2031) reflektiert die üblichen Planungs- und Fertigungszyklen im Schienenfahrzeugbau sowie mögliche Abstimmungsbedarfe bei Infrastruktur und Betriebsabläufen. Entscheidend wird sein, wie zuverlässig Siemens Liefertermine und Qualität einhält – Verzögerungen oder Mängel könnten politische Debatten über Investitionspolitik und Ausschreibungspraktiken auslösen.

    Finanzielle Implikationen: Der Auftrag ist für Siemens zwar substanziell, dürfte aber in Relation zur gesamten Konzernbilanz moderat ausfallen. Gleichwohl ist er positiv für die mittelfristige Umsatz- und Ertragsprojektion in der Schienenfahrzeugspalte. Investoren dürften die Nachricht im Kontext der bevorstehenden Halbjahres-Finanzberichte der Siemens AG (Veröffentlichung am 13.05.2026) bewerten, die weitere Hinweise zur Margenentwicklung und Auftragslage liefern.

    In der Summe ist der SBB-Deal ein strategisch sinnvolles Investment in die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz und gleichzeitig ein Erfolg für Siemens im Wettbewerb um Großaufträge im Schienenbereich. Beobachtet werden sollten nun Produktionsplanung, Lieferkette sowie die konkrete Ausgestaltung der Option über 84 zusätzliche Züge.



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    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 252,3EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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