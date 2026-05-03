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    Postbank-Warnstreiks: Filialchaos und Kosten-Dilemma für Deutsche Bank

    Postbank-Warnstreiks: Filialchaos und Kosten-Dilemma für Deutsche Bank
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Warnstreiks bei der Postbank setzen Filialbetrieb unter Druck und werfen Fragen zur Kosten- und Personalstrategie der Deutschen Bank auf. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat bundesweit Beschäftigte der Postbank Filialvertrieb AG zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen; betroffene Kunden müssen mit Einschränkungen in den Filialen rechnen. Für Samstag, den 2. Mai, sowie für weitere Tage sind zusätzliche Aktionen angekündigt; am 4. Mai ruft Verdi zudem Beschäftigte zentraler Einheiten der Deutschen Bank, die unter den Postbank-Tarifvertrag fallen, zu ganztägigen Warnstreiks auf. Betroffen sind unter anderem Regionen und Einheiten wie Württemberg, Hamburg, Niedersachsen/Bremen, Bonn, Köln, Essen/Bielefeld/Dortmund sowie Tochtergesellschaften wie PB Factoring und BHW Bausparkasse.

    Kern der Auseinandersetzung sind Lohnforderungen: Verdi verlangt acht Prozent mehr Entgelt, mindestens jedoch 300 Euro pro Monat, sowie für Auszubildende eine Erhöhung um 200 Euro. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft verbindliche Zusagen zu Beschäftigungs- und Standortsicherung sowie einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung, explizit mit Blick auf Qualifikationen im Bereich Künstliche Intelligenz. Die Tarifrunde läuft seit Mitte April; die nächste Verhandlungsrunde ist für den 18. Mai in Frankfurt terminiert.

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    Die Arbeitskämpfe treffen ein Institut, das sich zugleich in einem strukturellen Umbauprozess befindet: Ende des Vorjahres gab es rund 380 Postbank-Filialen, bis Ende 2026 soll die Zahl auf etwa 320 reduziert werden. Vor diesem Hintergrund verstärkt sich die Frage, wie sich höhere Personalkosten mit Sparzielen und Filialschließungen vereinbaren lassen. Höhere tarifliche Abschlüsse könnten die Kostenbasis belasten und den Druck auf weitere Effizienzmaßnahmen erhöhen; zugleich könnten verschärfte Arbeitskämpfe Reputations- und Kundenverluste nach sich ziehen.

    Parallel kommentieren Marktbeobachter die Lage vor dem Hintergrund starker Quartalszahlen der Deutschen Bank: Das Institut meldete ein Rekordergebnis für das erste Quartal 2026 und bestätigte seinen Ausblick. Marktreaktionen und Anlegerdiskussionen zeigen unterschiedliche Perspektiven: Einige Anleger sehen die Aktie trotz guter Zahlen als unterbewertet, andere kritisieren mögliche Bonuszahlungen und reagieren mit Gewinnmitnahmen. Für die Deutsche Bank bedeutet dies, kurzfristig gute Ertragskennziffern mit mittelfristigen Herausforderungen in Personal- und Filialstruktur in Einklang bringen zu müssen.

    Fazit: Die Postbank-Verdi-Tarifrunde könnte zu weiteren Serviceeinschränkungen und höheren Personalkosten führen. Wie Deutsche Bank und Gewerkschaft die Balance zwischen Kostendisziplin, Personalbindung und Digitalisierung – etwa Weiterbildung in Sachen KI – gestalten, entscheidet maßgeblich über die operative und finanzielle Entwicklung der kommenden Monate.



    Deutsche Bank

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