🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsWeizen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Weizen
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wirtschafts-Update: Quartalsflut, Zinsentscheidungen und Vorrats-Debatte

    Wirtschafts-Update: Quartalsflut, Zinsentscheidungen und Vorrats-Debatte
    Foto:

    Wirtschafts- und Finanzwoche: Quartalszahlen, Zinsentscheide und neue Vorratsdebatte

    Die kommende Woche bringt einen dichten Wirtschaftskalender, der Märkte und Investoren mit einer Flut von Quartalsberichten, wichtigen Konjunkturdaten und geldpolitischen Entscheidungen konfrontiert. Den Auftakt markieren am 1. Mai Ergebnismitteilungen von Pearson, NatWest und dem Industriegase-Konzern Linde; in den USA stehen Energieriesen wie ExxonMobil und Chevron sowie Konsumwerte wie Colgate-Palmolive auf der Agenda. Zahlreiche Großkonzerne aus Industrie, Finanzsektor und Technologie berichten im Lauf der Woche: SAP, BMW, Infineon, Daimler Truck, Lufthansa und Deutsche Telekom in Deutschland; international rücken Walt Disney, Pfizer, AMD, Airbnb und weitere in den Fokus. Zudem fällt bei UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung zu einem möglichen Übernahmeangebot für die Commerzbank ins Gewicht – ein Thema mit potenziellen Verwerfungen im europäischen Bankenbereich.

    Makroökonomisch dominieren PMI-Reihen, US-Inflationsdaten und mehrere Zentralbankentscheidungen die Agenda. S&P Global- und ISM-PMI, der ADP-Arbeitsmarktbericht sowie der US-Verbraucherpreisindex (CPI) am 12. Mai gelten als kurzfristige Volatilitätstreiber. Auf der Notenbankseite stehen mehrere Zinsentscheide an (u.a. Australien, Polen, Schweden, Norwegen), die die Erwartungshaltung für die weiteren Zinsschritte beeinflussen können. Zusätzlich rücken am 14. Mai wichtige britische Daten ins Rampenlicht: Erste Schätzungen zum BIP, Konsum- und Handelsdaten, die den Kursverlauf des Pfunds und die Einschätzung zur britischen Wirtschaftslage prägen dürften.

    Neben der Daten- und Berichtslawine betreffen zahlreiche Branchenevents und Regierungstermine die Agenda: Energiekonferenzen, Treffen der Euro-Gruppe und diverse Hauptversammlungen könnten Impulse für Sektorallokationen setzen. Zu beachten sind auch Feiertage an einigen Börsen (u.a. viele europäische Märkte am 1. Mai), die Liquidität und Handelsvolumen dämpfen können.

    Politik und Versorgungssicherheit: Landwirtschaftsminister Rainer will Reserven modernisieren

    Parallel zur Finanzagenda hat Ernährungsminister Alois Rainer einen Vorstoß zur Ausweitung der staatlichen Lebensmittelvorsorge angekündigt. Neben klassischen Rohstoffreserven sollen künftig auch sofort verfügbare, haltbare Lebensmittel – etwa Konserven – in einem dezentralen System bei Herstellern und im Handel gelagert werden. Das Vorhaben erfordert nach seinen Angaben eine Anschubfinanzierung von rund 30 Millionen Euro; wenn etabliert, würden jährliche Kosten von 70 bis 80 Millionen Euro anfallen. Rainer betont staatliche Kontrolle und klare Einsatzregeln, um Befürchtungen vor privaten Profiten aus der Lagerhaltung zu zerstreuen. Für Unternehmen entlang der Lieferkette bringt das Modell logistische Aufgaben, zugleich dürfte es die Resilienz der Versorgung in Krisenzeiten stärken.



    Weizen

    -2,50 %
    +10,03 %
    +9,95 %
    +23,26 %
    +27,12 %
    +6,87 %
    -9,52 %
    +32,92 %
    -16,07 %
    ISIN:XD0002742308WKN:530278

    Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 633,4PKT auf Ariva Indikation (30. April 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschafts-Update: Quartalsflut, Zinsentscheidungen und Vorrats-Debatte Wirtschafts- und Finanzwoche: Quartalszahlen, Zinsentscheide und neue Vorratsdebatte Die kommende Woche bringt einen dichten Wirtschaftskalender, der Märkte und Investoren mit einer Flut von Quartalsberichten, wichtigen Konjunkturdaten und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     