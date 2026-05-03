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    Alphabet auf Höhenflug: Goldman & RBC erhöhen Kursziele wegen KI‑Push

    Alphabet auf Höhenflug: Goldman & RBC erhöhen Kursziele wegen KI‑Push
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Die Investmentbanken Goldman Sachs und RBC haben ihre Kursziele für die A‑Aktie von Alphabet jüngst nach oben angepasst und damit den optimistischen Markttrend um das Unternehmensprofil weiter bestätigt. Goldman Sachs hob das Ziel von 400 auf 450 US‑Dollar an und beließ die Einstufung auf „Buy“. Analyst Eric Sheridan wertete den jüngsten Quartalsbericht sowie die Managementkommentare als Bestätigung dafür, dass Alphabet strategisch verstärkt in Wachstum und Technologie investiert, um seine Führungsposition auszubauen. RBC erhöhte das Kursziel von 400 auf 425 US‑Dollar und bestätigte die Bewertung „Outperform“. Brad Erickson bezeichnete das erste Quartal als „grundsolide“ und sieht Alphabet „im Fahrersitz“, insbesondere bei Konsumentenanwendungen künstlicher Intelligenz.

    Die Analysten begründen ihre höheren Ziele mit stabilen operativen Kennzahlen, positiven Ausblickssignalen aus dem Bericht sowie einer klaren Priorisierung von KI‑Investitionen durch das Management. Solche Investitionen sollen sowohl Produktinnovation als auch langfristiges Wachstum stützen, stehen aber gleichzeitig für erhöhte Ausgaben und damit kurzfriste Margendruckrisiken. Marktteilnehmer werten die Signale als Bestätigung, dass Alphabet offensiv agiert, um Marktanteile in lukrativen KI‑Feldern zu sichern.

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    Zusätzliche Marktimpulse kommen aus Berichten über größere institutionelle Käufe; Marktbeobachtern zufolge gibt es Anzeichen dafür, dass bekannte Tech‑Investoren wie C. Wood vermehrt Positionen aufbauen, was momentumgetriebene Trader anziehen könnte. Ebenfalls Aufmerksamkeit erzeugt die Diskussion um einen möglichen Regierungsauftrag in Zusammenhang mit Pentagon‑Interessen an Google‑basierten KI‑Lösungen. Ein solcher Deal würde die strategische Bedeutung von Alphabet im sicherheitsrelevanten Technologieumfeld unterstreichen und könnte neben Umsatzchancen auch regulatorische Debatten befeuern.

    Die Anpassungen erfolgen vor dem Hintergrund anhaltender Diskussionen über Werbeerlöse, Cloud‑Wachstum und die Monetarisierung neuer KI‑Features, die sowohl direkte Erlösquellen als auch zusätzliche Werbeformate eröffnen könnten. Händler sollten insbesondere die Quartalssignale zur Margenentwicklung und die Guidance des Managements beobachten, ebenso wie regulatorische Stellungnahmen in den USA und Europa. Für längerfristige Investoren bleibt die Bewertung eine zentrale Frage: Höhere Kursziele spiegeln erwartetes Wachstum wider, erhöhen aber gleichzeitig die Erwartungshaltung an die operative Umsetzung. Kurzfristig könnten Nachrichten über Großaufträge oder größere Portfolio‑Zukäufe die Volatilität weiter anheizen; deshalb erscheint ein diszipliniertes Risikomanagement für aktive Marktteilnehmer ratsam. Institutionelle Anleger und Privatinvestoren werden die nächsten Unternehmensmeldungen und regulatorischen Entscheidungen genau verfolgen, mit Blick auf Kapitalrendite langfristig.



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    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F
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