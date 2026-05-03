Alphabet auf Höhenflug: Goldman & RBC erhöhen Kursziele wegen KI‑Push

Die Investmentbanken Goldman Sachs und RBC haben ihre Kursziele für die A‑Aktie von Alphabet jüngst nach oben angepasst und damit den optimistischen Markttrend um das Unternehmensprofil weiter bestätigt. Goldman Sachs hob das Ziel von 400 auf 450 US‑Dollar an und beließ die Einstufung auf „Buy“. Analyst Eric Sheridan wertete den jüngsten Quartalsbericht sowie die Managementkommentare als Bestätigung dafür, dass Alphabet strategisch verstärkt in Wachstum und Technologie investiert, um seine Führungsposition auszubauen. RBC erhöhte das Kursziel von 400 auf 425 US‑Dollar und bestätigte die Bewertung „Outperform“. Brad Erickson bezeichnete das erste Quartal als „grundsolide“ und sieht Alphabet „im Fahrersitz“, insbesondere bei Konsumentenanwendungen künstlicher Intelligenz. Die Analysten begründen ihre höheren Ziele mit stabilen operativen Kennzahlen, positiven Ausblickssignalen aus dem Bericht sowie einer klaren Priorisierung von KI‑Investitionen durch das Management. Solche Investitionen sollen sowohl Produktinnovation als auch langfristiges Wachstum stützen, stehen aber gleichzeitig für erhöhte Ausgaben und damit kurzfriste Margendruckrisiken. Marktteilnehmer werten die Signale als Bestätigung, dass Alphabet offensiv agiert, um Marktanteile in lukrativen KI‑Feldern zu sichern.

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