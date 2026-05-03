Schwabenlandtower: Verfahren könnte gegen Geldauflage schnell enden

Den Angeklagten, einem Vater (79) und seinem Sohn (46), wird vorgeworfen, ab Mai 2016 für rund fünf Monate trotz Zahlungsunfähigkeit keinen Insolvenzantrag gestellt zu haben. Parallel erhob die Staatsanwaltschaft Vorwürfe der Marktmanipulation: Zur Finanzierung des 107 Meter hohen Projekts war 2014 eine Anleihe von bis zu 35 Millionen Euro mit 6,5 Prozent Verzinsung begeben worden. Die Anklage wirft den Beschuldigten vor, Anlegern und Öffentlichkeit über wirtschaftliche Verhältnisse und den Baufortschritt falsche oder irreführende Angaben gemacht zu haben, um den Kurs der Anleihe zu stützen — unter anderem in einem Zeitungsinterview und in einer Pflichtmitteilung an die Börse. Die Staatsanwaltschaft verwies zuvor auf die Komplexität des Falls; Ermittlungen und Aktenlage zogen sich über Jahre hin, die Anklage wurde erst 2023 erhoben, das Hauptverfahren Anfang dieses Jahres eröffnet.

Fast zehn Jahre nach dem Insolvenzantrag zum unvollendeten Schwabenlandtower in Fellbach zeichnet sich in Stuttgart ein rasches Ende des Strafverfahrens gegen zwei ehemalige Geschäftsführer und Investoren ab. Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Stuttgart regte am ersten Verhandlungstag an, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen. Entscheidende Motive des Vorsitzenden Richters waren die langjährige Verfahrensdauer, die Gefahr der Verjährung sowie die vergleichsweise kurze Dauer der mutmaßlichen Insolvenzverschleppung.

Der Richter charakterisierte die Situation als „atypische Insolvenz“: Zwar hätten die Angeklagten Zahlungsschwierigkeiten offengelegt und eine enge Verflechtung von Bauunternehmen und Investor dargestellt, dennoch sei die Anklage juristisch nachvollziehbar. Vor diesem Hintergrund könnte eine Einigung — vor allem angesichts der drohenden Verjährung — für beide Seiten eine pragmatische Lösung darstellen; die Staatsanwaltschaft äußerte sich dazu zunächst nicht.

Finanziell und lokal bleibt der Schwabenlandtower ein Problemfall. Der Rohbau, seit Jahren eine weithin sichtbare Bauruine, war ursprünglich 2014 als Luxusprojekt mit 66 Wohnungen, Gewerbe und Hotel gestartet. Nach der Pleite der Erstinvestoren folgte eine Hängepartie: Eigentümerwechsel, Konzeptänderungen hin zu günstigeren Mietwohnungen, zwischenzeitliche Wiederaufnahme und erneuter Stillstand. Zuletzt gehörte der Rohbau zur Adler Group; ein Verkaufsvertrag wurde geschlossen, der Eigentumswechsel aber noch an Bedingungen geknüpft ist.

Für die Kommune ist die Fertigstellung wirtschaftlich und sozial bedeutsam: Oberbürgermeisterin Gabriele Zull betont, dass die Stadt keine Steuermittel zur Komplettierung einsetzen werde, zugleich aber auf einen Abschluss der Verhandlungen hofft — angesichts des regionalen Wohnraumbedarfs. Für Investoren, Anleihegläubiger und die lokale Immobilienbranche bleibt der Fall ein Signal für die Risiken komplexer Projektfinanzierungen und langwieriger rechtlicher Auseinandersetzungen.

Die ADLER Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 0,166EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.