Euro im Zickzack: Geopolitik und EZB entscheiden über 1,17

Treiber der Schwankungen sind vor allem die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten: Drohungen aus dem Iran, die US-Seeblockade sowie die weiterhin geschlossene Straße von Hormus halten die Ölpreise auf hohem Niveau und belasten damit Inflations- und Wachstumsaussichten in der Eurozone. Marktteilnehmer sehen darin einen Faktor, der die Inflation tendenziell stützen und die Aussicht auf geldpolitische Straffung verstärken könnte.

Der Euro zeigte sich in den letzten Handelstagen volatil und setzte sich zwischen geopolitischen Risiken, geldpolitischen Erwartungen und konjunkturellen Signalen durch. Im späten US-Devisenhandel erreichte die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch von 1,1740 US-Dollar, im Verlauf schwankte sie jedoch zwischen Tiefstständen seit Anfang April und leichten Erholungen. Als Referenzkurs setzte die EZB zuletzt 1,1702 Dollar fest.

Die Europäische Zentralbank beließ die Leitzinsen zunächst unverändert; Präsidentin Christine Lagarde betonte jedoch, dass eine Zinserhöhung im Jahresverlauf – möglicherweise schon im Juni – eingehend diskutiert wurde. Auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel sprach sich für eine Juni-Entscheidung aus. Der für Märkte relevante Einlagensatz verbleibt bei 2,0 Prozent. Diese Signale stützen den Euro grundsätzlich gegenüber dem US-Dollar.

Konjunkturdaten lieferten gemischte Impulse: Die deutsche Volkswirtschaft überraschte positiv mit einem Wachstum von 0,3 Prozent im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal, Italiens Wirtschaft verlor nur leicht an Fahrt. Das stärkt die Erwartung, dass höhere Staatsausgaben – unter anderem für Rüstung und Infrastruktur – zeitweise den privaten Konsum kompensieren können. Demgegenüber enttäuschten US-Industriezahlen: Der ISM-Einkaufsmanagerindex verharrte im April bei 52,7 Punkten und konnte den Dollar nicht nachhaltig schwächen.

Technische Analysten sehen den Euro in einer Korrekturphase. Kurzfristige Widerstände werden bei 1,1742 und 1,1785 genannt; entscheidende Hürden liegen im Bereich um 1,18 bis 1,1850. Unterstützungen finden sich bei 1,1655, 1,1575 und tiefer bei 1,1495 bis 1,1410. Für die kommende Woche werden mögliche Spannen von rund 1,1580 bis 1,1790 diskutiert. Das Handelsvolumen bleibt rund um Feiertage schwach, sodass Ausbrüche anfällig für Übertreibungen sind.

Marktstrategen raten Anlegern, in den nächsten Sitzungswochen auf drei Katalysatoren zu achten: die nächste EZB-Ratssitzung mit möglichen Hinweisen auf eine Juni-Anhebung, weitere konjunkturelle Daten aus den USA (Schwerpunkt Industrie- und Beschäftigungszahlen) sowie die Entwicklung der Ölnotierungen und der Lage im Persischen Golf. Geringes Handelsvolumen kann Schwankungen verstärken; daher sind Stop-Loss-Orders und eine gestaffelte Positionsgröße ratsam. Kurzfristig bleibt die Marke um 1,17 zentral: Ein stabiler Durchbruch darüber würde Erholungsrallys in Richtung 1,18 erlauben, während ein nachhaltiger Bruch unter 1,1650 Abwärtsdruck bis in die 1,15er-Zone auslösen könnte.

Insgesamt bleibt der Devisenmarkt sensitiv gegenüber Nachrichten; eine klarere Richtung dürfte erst mit den kommenden Daten und Entscheidungen entstehen werden.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,172USD auf Forex (03. Mai 2026, 04:36 Uhr) gehandelt.