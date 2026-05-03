Aixtron im Höhenflug: Analysten heben Kursziele auf über 54 Euro

Unternehmensangaben aus dem Analysten‑Call vermitteln ein ähnliches Bild: Im ersten Quartal kamen Vorauszahlungen in Höhe von 79 Millionen Euro (22 Prozent des Auftragsbestands) herein. Die Q1‑Capex betrugen 5 Millionen Euro, für das Gesamtjahr sind 55 Millionen veranschlagt; zwei Drittel der Kosten für den geplanten Standort in Malaysia entfallen auf 2026. Ein Italien‑Standort wird veräußert. Eine platzierte Wandelanleihe wurde als opportunistische, nicht geplante Maßnahme bezeichnet; ein Aktienrückkauf sei „bei diesem Kurs“ nicht angedacht.

Jefferies und JPMorgan haben ihre Kursziele für Aixtron deutlich angehoben und damit die Markterwartungen für den Spezialmaschinenbauer gestützt. Jefferies hob das Ziel von 35,00 auf 55,30 Euro an und bestätigte die Einstufung „Buy“. JPMorgan erhöhte das Ziel von 36,50 auf 54,50 Euro und beließ die Empfehlung bei „Overweight“. Beide Institute begründen die Aufwärtsrevision mit einer belebten Auftragsdynamik im Optoelectronics‑Segment sowie mit positiven Effekten aus GaN‑Geschäften; Jefferies hat seine Umsatzprognosen für 2027 und 2028 merklich nach oben geschraubt, JPMorgan stemmte Ebit‑Schätzungen für 2026 bis 2028 um bis zu 30 Prozent nach oben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Malaysia soll Mitte 2027 produktionsbereit sein und richtet sich nicht ausschließlich nach Opto‑Orders, sondern vor allem nach der Erschließung des Power‑Electronics‑Marktes mit niedrigeren durchschnittlichen Verkaufspreisen. Beim Thema GaN erwartet Aixtron Nachfrage für unterschiedliche Tool‑Konfigurationen (150, 200 und künftig 300 mm). Interessant sind MicroLED‑Ansätze für sehr kurze Distanzen im Datacenter‑Umfeld, die auf GaN basieren, während Laser für Skalierung über Racks und Rechenzentren bevorzugt werden.

Im SiC‑Bereich sieht Aixtron Unterauslastung der installierten Basis, behauptet aber 2025 die führende Position bei den Tools wegen niedrigerer Gesamtbetriebskosten. Im Optoelectronics‑Geschäft meldete das Management einen „ausnehmend starken“ Auftragseingang (70 Prozent des Q1, rund 120 Millionen Euro). Es erwartet 60 bis 120 G10‑Tools pro Jahr (80–100 als Basisszenario) und sieht damit ein potenzielles Opto‑Umsatzvolumen von bis zu 480 Millionen Euro.

Bottlenecks ortet das Management vor allem auf Kundenseite (In/P‑Wafer, Reinräume, qualifiziertes Personal). Aixtron betont, intern skalierbar zu sein: Mehrschichtbetrieb könnte die Auslieferungen auf ein deutlich höheres Niveau treiben, während Lageraufbau nicht geplant ist. Für Anleger bedeuten die hochgerechneten Zielpreise eine Neubewertung der Wachstumsaussichten, doch bleiben Risiken bestehen: Lieferkettenengpässe, geopolitische Spannungen in Asien und Wettbewerbsdruck. Die kommenden Quartalszahlen und konkrete Liefertermine für Malaysia werden deshalb als nächste Meilensteine gelten für Anleger.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,07 % und einem Kurs von 46,86EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.