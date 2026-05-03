Goldman Sachs überschreitet kurz 5%-Marke bei Siltronic – Einfluss wächst

Konkret weist die Mitteilung vom 30. April 2026 für einen Meldebestand per 24. April aus, dass Goldman Sachs unmittelbar keine Stammaktien hält (3.735 zugerechnete Aktien; 0,01 Prozent der Stimmrechte), jedoch Instrumente mit einem Anteil von 5,31 Prozent an den Stimmrechten besitzt. Diese Instrumente setzen sich aus Rückforderungsansprüchen (827.026 Aktien; 2,76 Prozent), Nutzungsrechten (352.704; 1,18 Prozent), einer Umtauschanleihe (126.639; 0,42 Prozent) sowie Kaufoptionsscheinen und Swaps (zusammen 287.879; 0,96 Prozent) zusammen, womit die Gesamtsumme der wirtschaftlich zugeordneten Anteile 5,33 Prozent der 30 Millionen ausgewiesenen Stimmrechte betrug.

Die Goldman Sachs Group hat in zwei aufeinanderfolgenden Stimmrechtsmitteilungen an die Siltronic AG angezeigt, dass sich ihre wirtschaftliche Stellung an dem Münchner Waferhersteller Ende April 2026 verändert hat. Die Meldungen erfolgten nach § 40 WpHG und beziehen sich auf Stimmrechte sowie auf Finanzinstrumente, die potenziell in Stimmrechte umgewandelt werden können.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In der Folgemeldung vom 1. Mai 2026 mit Stichtag 27. April zeigt Goldman Sachs eine Reduktion der instrumentellen Positionen auf 4,78 Prozent. Die direkten Stimmrechte bleiben unverändert bei 3.735 (0,01 Prozent). Maßgeblich für die Verringerung ist eine Abnahme der als Rückforderungsanspruch ausgewiesenen Position (auf 653.165; 2,18 Prozent), während Nutzungsrechte auf 518.806 (1,73 Prozent) anstiegen. Die Volumina der Kaufoptionen und Swaps wurden ebenfalls reduziert; das instrumentelle Gesamtvolumen betrug danach 1.171.971 Rechte (3,91 Prozent) plus 260.562 aus Barausgleichsinstrumenten (0,87 Prozent).

Wirtschaftlich relevant ist, dass Goldman Sachs damit die Schwelle von fünf Prozent überschritten hatte (5,33 Prozent) und binnen weniger Tage wieder unter diese Grenze (4,79 Prozent) fiel. Die Mehrheit der Positionen besteht aus derivativen und schuldrechtlichen Instrumenten, die bei Ausübung oder physischer Lieferung zu Stimmrechten führen können. Für Aktionäre und Marktteilnehmer bedeutet dies, dass ein nennenswerter, wenn auch nicht dominanter Einfluss durch einen großen Finanzakteur besteht, dessen Einfluss sich kurzfristig durch verdeckte Instrumente erheblich verändern kann. Anleger sollten künftige Stimmrechtsmeldungen beobachten, da Bewegungen in Derivbeständen schnell die Kontrolle und Abstimmungsmehrheiten beeinflussen können.

Die Mitteilungen führen auch konkrete Laufzeiten der Instrumente an: So sind unter anderem eine Umtauschanleihe mit Fälligkeit 23.01.2029, Kaufoptionsscheine bis 31.12.2030 sowie Swaps mit Laufzeit bis 22.04.2036 gemeldet. Solche Fristen verdeutlichen, dass ein Teil der wirtschaftlichen Beteiligung mittel- bis langfristig verknüpft ist. Motive für die Positionsänderung können Portfolioanpassungen, Hedging-Transaktionen oder die Abwicklung verfallender Derivate sein. Für den Kurs von Siltronic dürften kurzfristig eher Nachrichten zur operativen Entwicklung und zur Chipnachfrage relevanter bleiben; auf Aktionärsebene ist jedoch die wiederholte Nähe zur Fünf-Prozent-Marke ein Signal für potenzielle Einflussnahme, die bei weiteren Bewegungen näher zu beobachten ist. Beobachten empfohlen.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,90 % und einem Kurs von 79,75EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.