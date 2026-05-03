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    Delivery Hero: Analysten uneins — Wachstum ja, Profitabilität fraglich

    Delivery Hero: Analysten uneins — Wachstum ja, Profitabilität fraglich
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Analysten reagieren unterschiedlich auf die jüngsten Quartalszahlen von Delivery Hero, lassen aber durchblicken, dass das Geschäftsmodell weiterhin Potenzial besitzt — zugleich bleibt die Profitabilität kurzfristig unter Druck. Jefferies, RBC und JPMorgan nahmen in letzter Zeit Anpassungen an ihren Einschätzungen vor, die sowohl Wachstumserwartungen als auch Margenperspektiven widerspiegeln.

    Jefferies senkte am 1. Mai das Kursziel von 32 auf 29 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf „Buy“. Analyst Giles Thorne reduzierte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Adjusted EBITDA) für 2026 bis 2028 um bis zu rund sieben Prozent. Damit signalisiert Jefferies, dass zwar strukturelle Wachstumsfaktoren intakt bleiben, die mittelfristige Rentabilität aber moderater ausfallen dürfte als zuvor angenommen.

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    Die kanadische Bank RBC kappte ihr Kursziel bereits Ende April von 35 auf 30 Euro und bestätigte die Einstufung „Outperform“. Analyst Wassachon Udomsilpa sieht Delivery Hero bereitwillig in eine Phase investieren, in der kurzfristige Profitabilität geopfert wird, um Marktanteile zu verteidigen und insbesondere in Südkorea weiter zu expandieren. RBC strich daraufhin einige mittelfristige Ergebnisschätzungen, bewertet die Aktie jedoch weiterhin als attraktiv, vor allem angesichts des Wachstumspotenzials in Kernmärkten.

    Im Gegensatz dazu nahm JPMorgan nach einer Telefonkonferenz mit dem Management das Sentiment etwas positiver auf: Die US‑Bank hob das Kursziel von 26 auf 28 Euro und bestätigte die Einstufung „Overweight“. Marcus Diebel erhöhte seine EBITDA‑Prognosen für 2026 und 2027 um bis zu elf Prozent, gestützt auf beruhigende Signale seitens des Managements zur Entwicklung in den Schlüsselmärkten.

    In der Gesamtschau ergibt sich ein Bild von Delivery Hero als wachstumsstarkem, aber kapitalintensivem Plattformunternehmen. Die Analysten-Konsensmeinung bleibt tendenziell positiv, jedoch nehmen Unsicherheiten um Margenentwicklung und regionale Investitionen zu. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung werden sein: das Tempo der Margenerholung, die Erfolgsrate bei der Expansion in Südkorea, die Entwicklung der Take‑Rates sowie die operative Hebelwirkung auf EBITDA.

    Für Anleger heißt das: Kurzfristig ist mit Volatilität zu rechnen; langfristig bleibt die Story Wachstum versus Profitabilität zentral. Value‑orientierte Investoren sollten auf deutliche Zeichen einer nachhaltigen Margenverbesserung warten. Wachstumsorientierte Anleger könnten die Kursrückgänge als Chance sehen, sofern das Management seine Marktanteilsstrategie effizient umsetzt und die mittelfristigen Margenaussichten wieder klarer werden.



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