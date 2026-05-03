Wolfram verdreifacht sich erneut: Indus hebt Prognose – Cash unter Druck

Konkret hob das Management den erwarteten Konzernumsatz auf 1,85 bis 2,05 Milliarden Euro an (zuvor 1,80–1,95 Mrd. Euro). Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (adjusted EBITA) wurde auf 160 bis 190 Millionen Euro korrigiert (vorher 150–170 Mio.). Die entsprechende Marge steigt demnach auf 8,0–10,0 Prozent. An der Börse wurde die Nachricht positiv aufgenommen: Die Aktie stieg zeitweise auf rund 31,30 Euro und schloss mit einem deutlichen Plus.

Die Indus Holding hat ihre Prognose für 2026 nach oben korrigiert – getrieben von einer ungewöhnlichen Sonderentwicklung beim Rohstoff Wolframcarbid. Wegen chinesischer Exportrestriktionen ist die Versorgungslage weltweit angespannt; der Preis für den hartmetallischen Werkstoff, der etwa in Schneidwerkzeugen und Bohrern eingesetzt wird, hat sich nach einer Verdreifachung im Verlauf von 2025 seit Jahresbeginn 2026 erneut verdreifacht. Diese Preisexplosion treibt bei Indus kurzfristig Umsatz und Ergebnis nach oben, belastet jedoch die Liquidität.

Gleichzeitig signalisiert Indus jedoch, dass der Rohstoffsicherstellung ein erheblicher Vorfinanzierungsbedarf entgegensteht. Das Working Capital ist infolge hoher Einkaufspreise deutlich angestiegen, so dass der Free Cashflow für 2026 statt eines zuvor prognostizierten Überschusses von mehr als 70 Millionen Euro nun nur noch mindestens ausgeglichen erwartet wird. Für das erste Quartal meldet Indus vorläufige Zahlen, die diesen Effekt illustrieren: Ein Umsatzanstieg auf 441,6 Millionen Euro (+ knapp 10 Prozent) und ein adjusted EBITA von 42,5 Millionen Euro (vorläufig + über 70 Prozent) stehen einem voraussichtlichen Free-Cashflow-Minus von rund 74,1 Millionen Euro gegenüber (Q1 2025: -23,6 Mio.).

Die Sonderentwicklung betrifft insbesondere das Segment Materials Solutions, zu dem unter anderem der Hartmetall- und Werkzeughersteller Betek gehört. Hier erwartet Indus nun einen stark steigenden Umsatz und ein deutlich besseres Ergebnis als bisher antizipiert. Die Segmente Engineering und Infrastructure entwickelten sich im Rahmen der bisherigen Prognosen.

Das Management betont, man habe bewusst entschieden, die Lieferfähigkeit der betroffenen Beteiligung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sicherzustellen, um Marktchancen wahrzunehmen und die laufende Geschäftstätigkeit zu stützen. Zugleich warnt Indus vor erheblicher Unsicherheit: Die weitere Entwicklung im Jahresverlauf werde maßgeblich von Preis- und Versorgungsbedingungen bei Wolframcarbid abhängen. Ein ausführlicher Quartalsbericht soll am 12. Mai 2026 folgen.

Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,00 % und einem Kurs von 29,90EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.