Sto trotzt Markt: EBIT +9,5% und Sonderdividende 3,00 €

Operativ präsentierte sich Sto robust: Das EBIT kletterte um 9,5 Prozent auf 64,4 Millionen Euro, das Ergebnis vor Steuern (EBT) um 7,2 Prozent auf 65,3 Millionen Euro. Die Umsatzrendite verbesserte sich auf 4,1 Prozent, der ROCE zog auf 8,7 Prozent an. Unter dem Strich stieg das Konzernergebnis nach Steuern um 4,3 Prozent auf 39,2 Millionen Euro. Triebkräfte dieser Ergebnisverbesserung waren früh eingeleitete Kostensenkungsprogramme, ein veränderter Produktmix sowie zum Teil günstigere Einkaufspreise; im Personalbereich half ein vereinbarter Zukunftspakt in Deutschland, Belastungen abzufedern.

Sto hat das Geschäftsjahr 2025 trotz eines schwierigen Marktumfelds planmäßig abgeschlossen: Der Konzernumsatz sank leicht um 1,3 Prozent auf 1,591 Milliarden Euro, blieb damit jedoch marginal über der zuvor avisierten Marke von 1,57 Milliarden Euro. Bereinigt um negative Währungseffekte zeigt sich gegenüber 2024 sogar ein leichtes organisches Wachstum von 0,5 Prozent. Entscheidend für das positive Bild war ein wetterbedingt starkes Dezembergeschäft, dem ein schwacher November gegenüberstand.

Die Bilanzkennzahlen unterstreichen die Stabilität: Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 65,5 Prozent, Zahlungsmittel erhöhten sich auf 114,7 Millionen Euro und das Netto-Finanzguthaben lag bei 113,0 Millionen Euro. Der operative Cashflow stieg auf 94,5 Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahl sank leicht auf 5.482 Beschäftigte.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine unveränderte Ausschüttung vor: Neben der Basisdividende von 0,31 Euro (Vorzugsaktien) bzw. 0,25 Euro (Stammaktien) soll erneut ein Sonderbonus von 3,00 Euro je Aktie gezahlt werden, sodass sich die Ausschüttung auf 3,31 bzw. 3,25 Euro beläuft. Gleichzeitig bestätigte der Aufsichtsrat die Vertragsverlängerung von Vorstandschef Rainer Hüttenberger bis Juni 2029 und die Wiederbestellung der Finanzvorständin Désirée Konrad.

Für 2026 bleibt Sto vorsichtig: Der Konzern rechnet mit leichtem Umsatzwachstum auf 1,62 Milliarden Euro und erwartet ein EBIT zwischen 56 und 76 Millionen Euro; die Umsatzrendite dürfte demnach 3,3 bis 4,7 Prozent betragen, die ROCE zwischen 7,4 und 10,2 Prozent. Kurzfristig belasteten ungünstige Witterungsbedingungen das erste Quartal 2026, sodass der saisonübliche Fehlbetrag voraussichtlich größer ausfiel als im Vorjahr.

Risiken sehen die Schwarzwälder vor allem in geopolitischen Spannungen, unberechenbaren Handelsauflagen und einer volatilen Förderpolitik, die Einkaufspreise verteuern und Nachfrage dämpfen könnten. Insgesamt signalisiert Sto ein defensives, ergebnisorientiertes Krisenmanagement: Umsatzrückgänge werden durch Effizienzmaßnahmen und eine robuste Bilanz abgefedert.

Die STO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 103EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.