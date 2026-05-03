ATOSS: Dividende steigt, EBIT‑Marge angehoben – Gründer übergibt CEO-Posten

Der Münchner Spezialist für Workforce Management meldet zum zwanzigsten Mal in Folge neue Höchstwerte bei Umsatz und Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025. ATOSS verweist auf die Kontinuität seiner Dividendenpolitik: Seit dem Börsengang wurden kumuliert einschließlich Sonderausschüttungen 16,33 Euro je Aktie an die Aktionäre ausgekehrt. Die Gesellschaft betont damit die Attraktivität eines langfristigen Engagements.

Die ATOSS Software SE hat auf ihrer ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2026 eine Dividende von 2,28 Euro je Aktie beschlossen und damit die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr (2,13 Euro) erhöht. Die Aktionäre stimmten sämtlichen Vorstands- und Aufsichtsratsvorschlägen zu, lediglich ein Antrag zur Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen fand nicht die nötige Mehrheit. Zudem wurden die Aufsichtsratsmitglieder bestätigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für 2026 hält der Vorstand unverändert an der Umsatzprognose von rund 215 Millionen Euro fest. Nach einem solide gestarteten Jahresbeginn und den Q1‑Zahlen wurde die Prognose für die EBIT‑Marge angehoben: Statt mindestens 32 Prozent peilt ATOSS nun mindestens 34 Prozent an. Damit signalisiert das Management Zuversicht trotz eines volatilen makroökonomischen Umfelds und konjunktureller Risiken.

Ebenfalls angekündigt wurde ein geplanter Führungswechsel zum Jahreswechsel 2026/2027: Gründer und CEO Andreas Obereder beabsichtigt, aus der operativen Geschäftsführung in den Aufsichtsrat zu wechseln. Der Aufsichtsrat plant, den derzeitigen COO Pritim Kumar Krishnamoorthy zum CEO zu berufen. Krishnamoorthy arbeitet seit 2020 für ATOSS und habe entscheidend an der Cloud‑Transformation, der KI‑und Produktstrategie sowie der Entwicklung des Beratungsgeschäfts mitgewirkt. Ab 2027 ist ein Vorstandsteam mit Krishnamoorthy als CEO und Christof Leiber als CFO vorgesehen.

Obereder und Krishnamoorthy sollen den Übergang gemeinsam vorbereiten, um Kontinuität sicherzustellen; Obereder will anschließend weiterhin als Aufsichtsratsmitglied die Unternehmensentwicklung aktiv begleiten. Nach Unternehmensangaben hat der geplante Wechsel keine Auswirkungen auf die Geschäftsstrategie oder die veröffentlichte Prognose.

ATOSS bietet Software- und Beratungsleistungen für Personalbedarfsplanung, Zeitwirtschaft und Einsatzplanung – in der Cloud oder On‑Premises. Zu den Kunden zählen unter anderem ALDI Süd, Deutsche Bahn, Edeka, Lufthansa und Universitätsklinika. Anstehende Termine umfassen Q2‑Bericht und Earnings Calls im Juli sowie den Halbjahresabschluss im August und Quartalsmitteilungen im Oktober.

Der Beschluss zur Dividende unterstreicht die klare Kapitalrückfluss-Orientierung des Vorstands: ATOSS hebt die Ausschüttung an, ohne die Investitionsfähigkeit für Produktentwicklung, Cloud‑Rollout und KI‑Initiativen zu gefährden. Das börsennotierte Unternehmen (ISIN DE0005104400) ist im SDAX und TecDAX vertreten; die nicht erteilte Genehmigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen schränkt künftige Finanzierungsoptionen ein, dürfte aber kurzfristig keine operative Relevanz haben. Analysten werden Übergang und Margenentwicklung aufmerksam verfolgen; erste Signale sind bislang positiv und Kurswirkung dürfte moderat sein.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 79,50EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.