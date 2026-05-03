OHB-HV 8.6.: 0,60 € Dividende, 1,2 Mrd Wandelanleihen & Optionen

Inhaltlich steht ein umfassendes Paket aus Kapitalmarkt‑, Personal‑ und Vergütungsthemen auf der Agenda. Kernpunkte sind der Bericht und die Erläuterungen zum Jahresabschluss 2025 (Tagesordnungspunkt 1, keine Beschlussfassung erforderlich) sowie der Dividendenvorschlag: 0,60 EUR je dividendenberechtigter Aktie (insgesamt rund 11,49 Mio. EUR), Fälligkeit voraussichtlich am 11. Juni 2026. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen ferner die Billigung des Vergütungsberichts 2025 sowie die Entlastung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat (Einzelabstimmungen).

OHB SE hat die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung am 8. Juni 2026, 10:00 Uhr MESZ, in Bremen (virtuelle Versammlung, Bild- und Tonübertragung über das HV‑Portal) veröffentlicht – zugleich wurde eine Adressberichtigung zur Formalie der Bevollmächtigung mitgeteilt. Die Gesellschaft korrigierte den Nachweis‑ und Übermittlungsweg: Vollmachten sind bis 7. Juni 2026, 18:00 Uhr MESZ, per E‑Mail an ohb@meet2vote.de oder postalisch an OHB SE c/o meet2vote AG, Marienplatz 1, 84347 Pfarrkirchen zu senden; zuvor genannte Angaben wurden berichtigt.

Wesentliche Beschlussanträge betreffen die finanzielle Flexibilität: Der Vorstand soll bis 2031 ermächtigt werden, Wandel‑, Optionsschuldverschreibungen, Genuss‑ und Gewinnschuldverschreibungen in einem Nennbetrag von bis zu 1,2 Mrd. EUR zu begeben. Zur Bedienung ist ein bedingtes Kapital 2026/I von bis zu 3.842.981 EUR vorgesehen; ein möglicher Ausschluss des Bezugsrechts ist in engen, gesetzlich begründeten Grenzen vorgesehen (u. a. 10 %-Deckel zur Vermeidung unkontrollierter Verwässerung).

Personalpolitisch plant OHB ein Aktienoptionsprogramm zur Management‑ und Mitarbeiterbindung (bis zu 576.447 Optionsrechte; Bedingtes Kapital 2026/II: 576.447 EUR). Eckpunkte: Vesting‑Regelungen, vierjährige Wartefrist und Leistungskriterien; das Volumen ist auf maximal 3 % des Grundkapitals begrenzt. Außerdem soll das Genehmigte Kapital 2025 um Möglichkeiten ergänzt werden, Mitarbeiteraktien und Vorstandsvergütungen mit Haltefristen auszugeben (Bezugsrechtsausschluss in definierten Fällen).

Aufsichtsratsnachfolge: Claire Wellby scheidet planmäßig; vorgeschlagen wird die Wahl von Dr. Theodor Weimer. Offen gelegt wird eine Verbindung zu KKR/Orchid Lux — letzterer hält rund 28,64 % der OHB‑Aktien, womit Interessenkonflikte thematisiert werden. Ferner empfiehlt der Aufsichtsrat die Bestellung der BDO AG als Abschluss‑ und Konzernprüfer für 2026 inklusive Nachhaltigkeitsprüfung, vorbehaltlich gesetzlicher Entwicklungen.

Organisatorisch weist OHB auf die virtuelle Durchführung, Fristen zur Anmeldung (Nachweisstichtag 17. Mai 2026; Anmeldung bis 1. Juni 2026) und die Möglichkeit elektronischer Stimmabgabe oder Bevollmächtigung hin. Das Management betont die strategische Zielsetzung: Stärkung der Kapitalbasis und langfristige Incentivierung von Führungskräften – zugleich bleiben Verwässerungs‑ und Governance‑fragen nach Maßgabe der vorgesehenen Begrenzungen relevant.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 277,5EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.