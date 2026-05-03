KAP AG: Vorstand wechselt – Rumberg übernimmt, Restrukturierung gesichert

Das Management betont, dass durch diesen Schritt die Fortführung der Unternehmensführung gewährleistet und die Umsetzung des eingeleiteten Restrukturierungsprozesses sichergestellt sei. Julius hatte in den vergangenen Jahren maßgebliche Impulse für die strategische Neuausrichtung der KAP gesetzt. Besonders hervorgehoben wird seine Rolle bei der erfolgreichen Verlängerung des bestehenden Konsortialkreditvertrags, die dem Konzern den notwendigen finanziellen Handlungsspielraum für die weitere Entwicklung sichern soll. Christian Schmitz, Aufsichtsratsvorsitzender, dankt Julius ausdrücklich für seine Arbeit und sein Engagement in einem herausfordernden Umfeld.

Die KAP AG, börsennotierte Industrieholding mit Fokus auf flexible films, engineered products und surface technologies, hat eine überraschend unaufgeregte, aber für Investoren relevante Vorstandsumbesetzung bekanntgegeben. Marten Julius, bisheriger Sprecher des Vorstands, wird zum 1. Mai 2026 sein Amt niederlegen und das Unternehmen verlassen. Der Aufsichtsrat und Julius hätten die Entscheidung „im besten gegenseitigen Einvernehmen“ getroffen, heißt es in der Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR. Seine Aufgaben übernimmt Ralph Rumberg, der künftig als CEO/CRO die KAP als Alleinvorstand führen wird.

Die Personalentscheidung ist aus Sicht der Unternehmenskommunikation bewusst auf Kontinuität ausgerichtet: Mit Rumberg soll eine bereits in der Führungsstruktur verankerte Person die operative Leitung übernehmen, was Unsicherheiten bei Gläubigern, Kunden und Beteiligungen minimieren dürfte. Die KAP AG zählt derzeit rund 1.550 Mitarbeiter an 18 Standorten in zehn Ländern und verfolgt ein aktives Beteiligungsmanagement mit dem Ziel, Portfoliounternehmen gezielt zu optimieren und Wert zu schaffen.

Für Anleger sind zwei Aspekte relevant: Erstens signalisiert der geordnete Wechsel eine stabile Governance, die die laufende Restrukturierung nicht unterbrechen soll. Zweitens ist die Betonung des verlängerten Konsortialkredits ein Hinweis darauf, dass kurzfristige Liquiditätsrisiken zumindest teilweise abgefedert sind. Dennoch bleiben die Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen und die operative Performance der Einzelbeteiligungen zentrale Treiber für den künftigen Erfolg und die Bewertung der Aktie.

Kontakt für Investoren bleibt Kai Knitter, Head of Investor Relations & Corporate Communications. Die KAP-Aktie notiert im regulierten Markt der Frankfurter Börse (General Standard). Die Mitteilung wurde als Insiderinformation veröffentlicht; für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Die KAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,39 % und einem Kurs von 2,08EUR auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.