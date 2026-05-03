AESC & Hikvision setzen auf ESG – Klimaschutz, Compliance und Marktvorteil Möchten Sie mehrere Varianten oder eine kürzere Version?

AESC & Hikvision setzen auf ESG – Klimaschutz, Compliance und Marktvorteil
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AESC und Hikvision setzen mit jüngsten ESG-Meldungen deutliche Signale in Richtung Nachhaltigkeit, Compliance und Marktpositionierung – Indikatoren dafür, wie wichtig nachprüfbare Umwelt- und Governance-Leistungen in Industrie und Investorensphäre geworden sind.
AESC, ein globaler Hersteller von Lithium‑Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher, erhielt im CDP‑Bewertungszyklus 2025 das A‑Rating für Klimawandel – die beste Einstufung unter weltweiten Batterieherstellern. CDP gilt als eine der maßgeblichen Offenlegungsplattformen für Umweltdaten; nur rund zehn Prozent der mehr als 22.100 bewerteten Unternehmen erreichten A‑ oder A‑Minus‑Niveaus. AESC hebt in der Mitteilung insbesondere seinen systematischen Rahmen zum CO2‑Management hervor: Ausrichtung an der EU‑Batterieverordnung, eine unternehmensweite Emissionsfaktoren‑Datenbank, enge Kooperation mit Zulieferern sowie operative Maßnahmen wie Temperatur‑ und Feuchtigkeitskontroll‑Upgrades, intelligente Sensorik und Wiederverwendung von Restwärme. Bereits 2022 war AESC laut Mitteilung als erster Batteriehersteller für Scope‑1‑ und Scope‑2‑Neutralität durch den Carbon Trust verifiziert worden; seither brachte das Unternehmen kohlenstoffneutrale Produkte für EVs und Energiespeicher auf den Markt. Mit einer installierten Basis von mehr als 1,2 Millionen Elektrofahrzeugen und über 100 GWh in Speichersystemen unterstreicht AESC seine Relevanz für OEMs und Energiemärkte.
Hikvision legte seinen ESG‑Bericht 2025 vor und betont dort die Nachhaltigkeitsstrategie „THRIVE“ sowie das Motto „Tech for Good“. Der Konzern identifiziert technologische Innovation, Produktsicherheit/-qualität und Cybersicherheit als doppelt wesentlich und berichtet über konkrete Fortschritte: ein internationales Cybersicherheits‑Framework mit 100‑prozentiger Behebungsrate von Sicherheitslücken 2025 und Auszeichnung durch die BSI; standardisierte Qualitätsprozesse, Tausende angemeldeter Patente; ISO‑Zertifizierungen inklusive ISO‑37301 sowie vollständige Mitarbeiter‑Sensibilisierung für Datenschutz. Klimaschutzmaßnahmen umfassen eine Governance‑Struktur und vier Dekarbonisierungs‑Säulen; 169 Produktmodelle wurden CO2‑bilanzierbar gemacht, und erste Großdisplays erhielten TCO‑Zertifizierungen. Ehrenzeichen wie EcoVadis‑Silber bestätigen externe Anerkennung.
Für Investoren und Geschäftspartner sind beide Mitteilungen mehr als PR: Sie dokumentieren, dass Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten, Produktentwicklung und Betrieb zunehmend an regulatorischen Vorgaben und anprüfbaren Nachhaltigkeitskennzahlen ausrichten. AESCs CDP‑Ergebnis stärkt seine Lieferantenrolle gegenüber OEMs, die CO2‑intensive Komponenten stärker filtern; Hikvisions Fokus auf Cybersicherheit und Compliance adressiert Anforderungen an digitale Vertrauenswürdigkeit in öffentlichen und privaten Infrastrukturen. Insgesamt zeigt sich ein Markttendenz: ESG‑Performance wird zu einem wettbewerbsrelevanten Differenzierungsmerkmal, das Finanzierung, Partnerschaften und Marktanteile mitprägt.
Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 73,32EUR auf Ariva Indikation (30. April 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.
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