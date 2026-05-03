AESC & Hikvision setzen auf ESG – Klimaschutz, Compliance und Marktvorteil Möchten Sie mehrere Varianten oder eine kürzere Version?

AESC und Hikvision setzen mit jüngsten ESG-Meldungen deutliche Signale in Richtung Nachhaltigkeit, Compliance und Marktpositionierung – Indikatoren dafür, wie wichtig nachprüfbare Umwelt- und Governance-Leistungen in Industrie und Investorensphäre geworden sind.

AESC, ein globaler Hersteller von Lithium‑Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher, erhielt im CDP‑Bewertungszyklus 2025 das A‑Rating für Klimawandel – die beste Einstufung unter weltweiten Batterieherstellern. CDP gilt als eine der maßgeblichen Offenlegungsplattformen für Umweltdaten; nur rund zehn Prozent der mehr als 22.100 bewerteten Unternehmen erreichten A‑ oder A‑Minus‑Niveaus. AESC hebt in der Mitteilung insbesondere seinen systematischen Rahmen zum CO2‑Management hervor: Ausrichtung an der EU‑Batterieverordnung, eine unternehmensweite Emissionsfaktoren‑Datenbank, enge Kooperation mit Zulieferern sowie operative Maßnahmen wie Temperatur‑ und Feuchtigkeitskontroll‑Upgrades, intelligente Sensorik und Wiederverwendung von Restwärme. Bereits 2022 war AESC laut Mitteilung als erster Batteriehersteller für Scope‑1‑ und Scope‑2‑Neutralität durch den Carbon Trust verifiziert worden; seither brachte das Unternehmen kohlenstoffneutrale Produkte für EVs und Energiespeicher auf den Markt. Mit einer installierten Basis von mehr als 1,2 Millionen Elektrofahrzeugen und über 100 GWh in Speichersystemen unterstreicht AESC seine Relevanz für OEMs und Energiemärkte.